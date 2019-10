Jhiery Fernández: «Que me devuelvan mi vida»

Audiencia de apelación restringida donde el médico busca la absolución de la sentencia dentro del caso bebé Alexander será el próximo jueves. Ministerio Público no descarta la posibilidad que se dé un reenvío del caso, lo que supondría un nuevo juicio

EL MÉDICO FERNANDEZ (IZQ). LOS SENTENCIADOS POR LA MUERTE DEL BEBÉ ALEXANDER, EN AUDIENCIA DE APELACIÓN RESTRINGIDA AYER.

Luego de la suspensión de la audiencia de apelación restringida, ayer, el médico Jhiery Fernández, que fue sentenciado a 20 años de prisión, reiteró a EL DIARIO que busca la absolución debido a que es inocente de las culpas por las que fue sentenciado hace más de un año. “Quiero que me devuelvan mi vida”, expresó.

“Quiero devuelta mi vida porque ha sido arrebatada hace cuatro años, cuando me han detenido, cuando una mañana despierto en mi cama y en la noche aparezco tras las rejas en un penal. Quiero nuevamente mi vida, quiero estar libre ya no quiero pisar más los estrados judiciales. Soy inocente, yo no he hecho nada”, expresó.

El médico explicó que pese a haber obtenido su libertad irrestricta el 16 de noviembre de 2018, debe ir a marcar el biométrico, cada 15 días al Ministerio Público.

AUDIENCIA

Los vocales de la Sala Penal Tercera suspendieron ayer para el próximo jueves 24, la audiencia de apelación restringida del médico Fernández, porque no se notificó a testigos dentro del proceso.

El abogado del médico, Cristian Alanes, informó que se pretende presentar cinco testigos, mismos que participaron en el juicio oral, empero que situaciones desconocidas, desaparecieron sus declaraciones.

“Dentro de los antecedentes que ya han sido remitidos a la Sala Penal, ya existen los informes permanentes y en caso de que no podamos contar con nuestros testigos, vamos a prescindir de los mismos”, aclaró.

REENVÍO

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, no descartó la posibilidad de que se reenvíe el caso, el caso lo que supondría un nuevo juicio.

“En materia de apelación no existe sentencia absolutoria, lo único que establece es el reenvío, la nulidad del proceso”, dijo.

Al respecto, Alanes reiteró que no hay pruebas del delito contra su defendido y que si se diera la posibilidad del reenvío, significaría que el juicio tendría que empezar de cero.

“No podemos seguir perjudicando de esa manera a un inocente, creo que todos se enteraron que Jhiery Fernández, jamás cometió un delito”, refirió.

Por su parte, Fernández manifestó que un nuevo juicio lo remartirizaría a él y su familia, que por más de cuatro lleva un calvario por un delito que no cometió.

“No me parece que se dé el reenvío porque nuevamente se repetiría el juicio, eso va a ser re-martirizar a mi familia, a mi persona. Repetir toda esa pesadilla, esa odisea de juicios, audiencias, testigos, nuevamente gasto económico, moral, emocional”, apuntó.

El médico que acudió a la audiencia con mucha esperanza, terminó acongojado luego que el Ministerio Público abriera la posibilidad del reenvío de la sentencia.

“Imagínense qué van a buscar, si yo no he cometido ningún delito, yo soy inocente, qué delito me van a inventar. ¿Si va a ver un reenvío nuevamente vamos a ir a un juicio, me van a inventar un nuevo delito?”, cuestionó.

RESARCIMIENTO

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, aseguró que el médico debería recibir un resarcimiento por todo el daño económico y moral que recibieron el médico Fernández y su familia y que ni siquiera debería pensarse en ir a un nuevo juicio.

“Tiene que haber un resarcimiento, cuatro años sin sueldo y gastando dinero, no tiene que quedar la cosa así. Se tiene que pagar por la pérdida de su profesión, de estudios. Yo debo pedir eso para él porque es justicia, no se trata de odio o venganza, solo justicia”, afirmó.

El Diario / La Paz

Fiscal habla de otro juicio; Jhiery dice que sería “remartirizarlo”