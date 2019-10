Luis Fernando Camacho, líder de las protestas en Bolivia: «Emisarios de Evo Morales ofrecieron pagarme para levantar el paro»

-Desde el momento en que un hombre no reconoce el voto del pueblo, viola la Constitución y no respeta el voto no es pasible de crediblidad. Creían que me podían comprar y que los principios tenían precio. Tres personas llamaron y querían reunirse conmigo, pero les dije que no. Tenían datos exactos de mis empresas, del patrimonio que manejo. Me a usan en los Panamá Papers, dicen que debo plata de mi empresa Sergas, cuando es el gobierno el que nos debe varios millones de dólares y no los quieren pagar. Han querido negociar y los números los maneja sólo el Gobierno