María Galindo desata silbatina del Cabildo con su discurso: «¡Esto es machocracia!»

La líder de Mujeres Creando, María Galindo, fue objeto de polémica durante el Cabildo en la Plaza San Francisco, con dichos que generaron la silbatina de la gente, que no la dejó terminar su discurso.

La activista dedicó su discurso a reprochar a los cívicos y los políticos, incluyendo a Carlos Mesa.

Culpó al Comité Pro Santa Cruz, cuyo presidente estaba en el Cabildo, por impulsar la política de ampliación de la frontera agrícola para importar carne a China y la producción de biodiesel, generando -en su criterio- los incendios que devastaron en el oriente.

“No he venido a corear con los caballeros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, no he venido a corear con los caballeros de La Paz”, dijo Galindo, lo cual activó los abucheos de los presentes en el Cabildo.

Dijo que para la solución de la democracia no es suficiente que Evo Morales salga de Palacio.

Sin embargo, Galindo se vio impedida de proseguir por los gritos, a lo que respondió “no me voy a callar hasta que me escuchen”.

“Sus silbidos no me intimidan, no me intimidan, no me intimidan”, exclamó la líder de Mujeres Creando.

Galindo aseveró que en las Elecciones todos los candidatos son de derecha, desde Evo Morales hasta Carlos Mesa.

Varios de los presentes reaccionaron con rechazo a Galindo y gritos de “Mesa presidente”.

La activista pidió respeto y aseguró continuaría hablando. Dijo que la democracia no sólo es respeto al voto sino también, por el respeto a las libertades sexuales , las lesbianas, transexuales y los maricones.

Ante la insistencia de los silbidos, Galindo recordó que el Cabildo es un mitín de democracia y que tiene derecho a hablar.

Advirtió a Carlos Mesa, presente en el Cabildo, que el voto “no es un cheque en blanco”.

Los silbidos siguieron y Galindo se empecinó a continuar, sin embargo, no pudo. Terminó su intervención con el grito de “¡esto es machocracia, esto es machocracia!”.

Tras retirarse de la tarima, la activista calificó como “antidemocrática” la reacción del Cabildo que no le dejó terminar su discurso.

Consideró que hubo esa reacción porque no es complaciente con la derecha. Agregó que no tiene miedo y que está luchando para transformar la sociedad boliviana, la despenalización del aborto y contra el modelo estalinista.

ERBOL / LA PAZ