Mesa pide que el No del 21-F se convierta en el sí a su proyecto

Carlos Mesa eligió cerrar su campaña en Santa Cruz de la Sierra para conquistarla. El expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana (CC), comenzó anoche su discurso realzando el relato épico de su fundación, su desarrollo histórico, y ratificando que la región cruceña representa “la articulación indisoluble de la patria”.

Mesa se declaró arropado por la masiva concurrencia al acto convocado en la avenida Santos Dumont entre cuarto y quinto anillo, y evocó en sus primeras palabras a Ñuflo de Chávez, el conquistador español que llegó a San José de Chiquitos para ‘desencantar la tierra y poblarla’. Luego citó al historiador Humberto Vásquez Machicado, quien dijo que fue en ese febrero -hace 458 años- que el oriente se articula con occidente.

Este repaso histórico le sirvió para valorar el peso económico y social de la región, y para convocar desde Santa Cruz a la unidad nacional en torno a la lucha por el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero de 2016, el rechazo a un cuarto mandato del Movimiento Al Socialismo (MAS) y el respaldo al proyecto político que lidera junto a Gustavo Pedraza.

“Camba y colla, este y oeste, Andes y llanos, norte y sur; una sola unidad que define que no nos vamos a concentrar en una sola palabra, somos bolivianos, somos toda esa savia, y hoy más que nunca se ha unido. Ustedes representan la pujanza de una construcción nueva, renovadora, que le dice basta a quiénes nos están gobernando y creen que se van a quedar para siempre, y no se van a quedar, porque ‘ya es demasiado’”, expresó aludiendo a su eslogan de campaña.

Siguiendo con las referencias históricas, Mesa recordó que octubre es un mes significativo para el país, ya que el 10 de octubre de 1982 las protestas sociales dieron fin a 18 años de dictaduras, y anticipó que en las elecciones generales, este 20 de octubre, “se va a dar fin a 14 años de autoritarismo”.

“El 21 de febrero de 2016 en Santa Cruz, al gobernante autoritario que nos preguntó si queríamos que él se reelija indefinidamente, le respondimos un categórico no, y no se quedó olvidado, no se diluyó con las triquiñuelas y las trampas del Tribunal Constitucional”, afirmó.

Luego dijo que ese 21 de febrero sigue clavado “como una espina en nuestros corazones”, y que esa espina se va a liberar el 20 de octubre, “volviéndole a decir no a Evo Morales, no a Álvaro García Linera, no al MAS, sí a la democracia, sí a Comunidad Ciudadana, sí a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza”.

Proyecto político

Mesa se refirió al Cabildo del 4 de octubre, en particular al designio de elegir “un nuevo presidente el 20 de octubre” para transformar el país.

En el cierre de su alocución, Mesa aseguró que su proyecto político es a largo plazo y enumeró a sus agrupaciones aliadas, además del apoyo que le dieron líderes políticos.

“Aliados como el grupo Comunidad, como Sol.bo, el FRI, como Todos (en Tarija) y Unidos (en Santa Cruz). Agradecemos el apoyo de los líderes políticos que sin ser parte de la alianza nos dijeron que creen que nosotros representamos la defensa de la democracia. Les agradecemos ese apoyo porque representa compromiso con el futuro de Bolivia”, añadió.

Mesa reiteró su cariño por Santa Cruz, una tierra que quiso desencantarse pero que “los encantó en el mejor de los sentidos”. Previamente, algunos candidatos de las listas de CC lanzaron mensajes en favor del voto útil, y del control electoral. También hicieron notar el contraste entre este ambiente festivo y las protestas del martes 15, en el cierre del MAS.

EL DEBER / Rafael Veliz