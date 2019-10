Ni provocación ni racismo, regla de jóvenes que defienden el voto

Ivone Juárez / La Paz

Ni provocar ni lanzar insultos, frases de odio ni racistas, esas son algunas de las reglas de muchos de los adolescentes que desde el martes salen a participar en las marchas contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la sombra de fraude que arrojó sobre los resultados de las elecciones del domingo.

En algunos casos la consigna nació de una especie de condición que sus familiares les pusieron para dejarlos ir a las manifestaciones; en otros, es un acuerdo al que llegaron para no deslegitimizar su protesta que tiene un objetivo: defender su voto.

“Nos estamos moviendo pero tratando de ser pacíficos para que la Policía no tenga que gasificarnos. Nuestra regla es no provocar ni lanzar frases de odio ni racistas”, dice uno de estos adolescentes que ayer destacaba en las movilizaciones que se realizaron en la zona Sur, en medio del paro movilizado.

El domingo fue la primera vez que votó. “Estoy orgulloso de mi voto y quiero hacerlo respetar”, afirma. Camina con dos chicas, son sus compañeras de curso. Ellas aún no ejercieron ese derecho al voto, pero dicen que luchan por tener un futuro con democracia. “Estamos luchando por nuestro futuro con democracia, pero no queremos violencia, es un acuerdo entre nosotros, nada de discriminación”, asegura una de ellas.

Los jóvenes salieron ayer a bloquear calles y avenidas.

¿Qué dicen sus papás?, es la pregunta innevitable.

El varón se da la vuelta y dice: “Ahí está mi mamá”. Y sí, su mamá camina detrás de él. “Esta vez yo también vine a defender mi voto, dice la mujer. “Mi hijo está en las marchas desde el primer día, es su decisión, me da miedo, pero lo tengo que apoyar. Le aconsejé que no emita ningún discurso de odio, que no sea violento, que sea valiente y defienda lo que cree, pero sin atacar a los demás”, añade.

Por el lugar pasa otro grupo de adolescentes que también votaron por primera vez. “Estamos en la promoción y estamos aquí para hacer respetar la decisión del pueblo y demostrar que no creemos las ridiculeces que nos dicen. No queremos violencia, si alguien provoca no responderemos con puñetes, sino hablando”, afirman uno de los chicos.

Saben que el presidente Evo Morales dijo que salen a protestar “por platita y por notita”. “Es una falta de respeto, estamos aquí por nuestra voluntad”, comentan.

Defienden su voto, algunos sufragaron por primera vez.

Pero la no violencia y evitar discriminación no son los únicos acuerdos a los que llegaron para salir a manifestarse: están organizados para protegerse del ataque de cualquier grupo y de la represión policial.

Horas antes de las concentraciones, los grupos de WhatsApp que abrieron hierven con mensajes, primero de dónde se reunirán y, segundo, de consejos y recomendaciones; entre ellos no olvidar los barbijos y el agua con bicarbonato para soportar los gases lacrimógenos.

“Hay chicos que se fabrican barbijos con filtros para poder respirar”, comenta Mayra. “Algunos se llevan hasta botiquines, por si les pasa algo”, añade. Si aparece alguien que incita a la violencia, lo filman y lo entregan a la Policía.

En plena calle, una joven dibuja una pancarta, ayer.

Ignacio, que también votó por primera vez, cuenta que además de esos elementos, tienen que llevar marcadores y hojas en blanco. Añade que hacen carteles con frases de protesta, al menos tres cada uno. Él no lleva ningún cartel a la vista. “Están dentro mi mochilita”, explica. Descarga su mochila y saca un cuaderno, ahí está su cartel, pintado en dos hojas, con un marcador azul. “TSE ni mi ex era tan cínica conmigo”, dice su “pancarta”, que vuelve a guardar. La sacará cuando esté en la marcha por la plaza Abaroa, donde están las oficinas del TSE.

“Por el WhatsApp nos recordarnos lo que tenemos que llevar”, afirma. “Ay, por supuesto, la bandera de Bolivia, todos tenemos que llevar una”, añade mientras continúa su camino hacia la concentración en la 21 de Calacoto. Camina apurado y la tricolor que lleva amarrada a su cuello se vuelve una capa.

