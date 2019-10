«Si Dios me está llamando para este propósito, no me queda de otra»

Dicen que viene empujado por el voto religioso, que es un outsider que capta el descontento con el resto de la oposición a Evo Morales, que la gente lee su discurso como genuino y por eso crece en las encuestas. Chi Hyun Chung, candidato a la Presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, sabe que su discurso ultraconservador, agresivo con las mujeres y la población Lgbti y cargado de referencias a la Biblia le rinde votos, aunque a veces roce lo surrealista.

¿Por qué quiere se presidente de Bolivia?

Existen razones sociales, razones espirituales. Razón espiritual, porque yo siento el llamado de Dios para este propósito, para ser un servidor, para que Bolivia pueda erradicar la idolatría y para que vuelva la Biblia al Palacio de Gobierno, lo cual agrada ante ojos de Dios.

En otras palabras, dándole énfasis a un Gobierno integral, lo cual significa alma.

Si nosotros damos énfasis solo a una gestión cuerpo y mente, estaríamos haciendo una gestión tipo veterinaria. Nosotros debemos tener énfasis en lo que nos diferencia de los animales, que es la parte espiritual.

A eso se le llama integralidad de la persona.

Existe la sodomización del país, eso significa ideología de género, que ha sido aprobado hace un año y medio por este Gobierno.

El sodomismo ya está metido en todo. Por otro lado, el contexto político, es porque he visto la intromisión de Venezuela y de Cuba y su ideología comunista.

¿Qué opina de Evo Morales?

El señor Evo Morales es una persona que gestionó el pachamamismo en Bolivia, que alteró lo que significa la esencia de la Constitución Política del Estado, que declara un estado teísta.

Él lo pone la madre tierra en todos los sectores: en la ley Avelino Siñani y hasta en los billetes, que sacan el escudo nacional y lo ponen Pachamama. Por otro lado, es una persona abusiva que no respeta su propia palabra, que dijo que iba a respetar el 21F, pero no lo respeta.

Si opina todo eso, ¿por qué su universidad le dio el Doctor Honoris Causa a Evo Morales?

Es un asunto meramente académico-científico de la universidad, de hace seis años.

Yo como miembro de la fundación de la Universidad (Evangélica) no me meto. Yo asisto como director de la clínica, no soy miembro activo. Esa pregunta me induce a decir, a ese alumno, apruébelo.

Evo Morales no era un alumno, eso no tiene nada que ver con un Honoris Causa…

Es un título académico. La Fundación no toca la autonomía de la gestión académica ni calificativa. Mucho que usted sea el dueño, no significa que se va a enterar a quién le van a dar el certificado.

Pero, como dueño, yo sé a quién invito a cenar a la casa…

Obviamente, también han premiado honoris causa a Rubén Costas y eso no significa que yo sea Demócrata. Le dieron también a Percy, no significa que sea parte del partido de Percy. Les dieron a muchos personajes que han contribuido en su momento, pero no significa que el día posterior de ello, sea garantía del comportamiento de un personaje.

¿Hasta hace cinco o seis años estaba de acuerdo con Evo Morales?

La población entera estaba de acuerdo. Ganó con 60%.

¿Es cierto que compró su candidatura?

Pucha, ya esa pregunta, es una pregunta absurda. Si alguien la ha comprado no sé, ¿Evo lo compró?

La diputada Norma Piérola lo acusó de eso.

Ah, Norma Piérola, ella ha tenido problemas con su partido, lo sabe, ¿no? Ese es un problema de celo profesional, yo no voy a enfrentarme a ese tipo de personas que no sabe ni cuál es su partido. En otras palabras, el soldado que no sabe cuál es su patria, ¿usted le daría el uniforme y las armas? Usted le está dando las armas y le dice “me estás apuntando con esa arma”. Una persona que no sabe a qué partido pertenece ni cuál es su patria y anda apuntando a toda persona, hay que detenerla porque es un delincuente social.

Para alguien que ha nacido en Corea y que postula a la presidencia de Bolivia, la del soldado no es una analogía muy feliz…

No significa analogía. En su momento la CPE lo discutió ampliamente y aceptó a un argentino, como Evo Morales, es presidente de Bolivia, y ya tiene 13 años.

¿Evo es argentino?

Así es. Él nació en Argentina y lo mismo que el primer presidente de Argentina fue boliviano y el primer presidente de Bolivia fue venezolano.

Al principio yo no quería meterme, iba a tener que enfrentarme a las acusaciones falsas, la guerra sucia; pero Bolivia estaba entrando a una peligrosidad inminente, de copia y pega de Venezuela y de Cuba, entonces me dije: Si Dios me está llamando para ese propósito, no me queda de otra, me voy a tener que enfrentar para la transformación de Bolivia.

¿De qué son las denuncias judiciales en su contra?

Todo ese tipo de cosas, que tengo un montón y que han sido subsanadas en su momento, es por empresario. Han sido saneadas y por lo tanto el Tribunal me ha aceptado, porque una persona que tiene problemas no puede estar como candidato.

¿Qué dice la Biblia sobre los pastores en la política?

La Biblia es el libro de la política en el reino. Mismo Jesús dijo “venga tu reino” y al terminar la oración que enseña, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El mismo contexto bíblico habla del perfeccionamiento de nuestra sociedad hacia un pueblo teísta, donde se recupere la esencia del paraíso.

Pero Jesús también dijo que su reino no es de este mundo.

Sí, pero dijo venga tu reino. Qué es este mundo, un mundo donde dominan espíritus satánicos, príncipes de la atmósfera. Si Jesús hubiera dicho yo soy el rey de este mundo en ese contexto, sería el súper Satanás. Jesús vino a destruir al reino de Satanás y, por lo tanto, en ese enfoque, no pertenece a este mundo.

Si la religión y la Biblia son las bases de su programa, ¿vamos a reproducir panes y peces para acabar con la pobreza o vamos a esperar maná del cielo?

Lo que pasa es que Dios nos dio el libre albedrío, eso significa que nosotros tenemos que trabajar y orar, no es que nosotros vamos a vivir en ayuno y siempre voy a estar con barriga llena. Una fe sin obra es una fe muerta.

Pero entonces, ¿cómo acabamos con la pobreza?

Ante ojos de Dios, la riqueza y la pobreza no es una prioridad, sino cómo tenemos una relación íntima con Dios.

Hasta ahora no ha dicho una sola medida para acabar con la pobreza que no sea espiritual.

La Biblia dice eso. Otra cosa es el plan de Gobierno que usted me quiera preguntar.

Eso le estoy preguntando.

El plan de gobierno, nosotros tenemos un paquete bien, es claro y ya lo he respondido. Quiere ligarse lo espiritual y lo social y la parte económica.

Vamos a la parte económica. ¿Qué es lo que propone?

Nosotros somos íntegros, no podemos separar lo uno de lo otro. No se puede estar saludable sin comer, digamos.

Entonces la parte del sector económica queremos trabajar con tres ideas fuerza, que han funcionado en varias partes del mundo y ha sido originado en Corea del Sur, que después de la posguerra ha mejorado un montón, ha pasado del puesto 225 (NdelP.: solo hay 194 países) al puesto número 10 en cuestión de 20 años.

Si nosotros aplicamos el civismo coreano, que se compone del cristianismo más el civismo social, y lo aplicamos al aprovechamiento de los recursos naturales, yo creo que lo podemos gestionar en 10, lo que Corea gestionó en 20. Esas son las ideas fuerza: cooperación, autosustentamiento y trabajo intenso. Bajo este lema vamos a aplicar en cada uno de los estratos sociales para que Bolivia llegue a ser un país que se aproxime al menos a la puerta de las potencias, de los primeros mundos.

Al menos podremos triplicar nuestros ingresos económico. El dólar, que está en uno por siete, podemos bajarlo hasta Bs 2,33. No necesitamos gestionar un incremento salarial, sino la bajada del dólar. De esa manera vamos gestionar para que haya la productividad nacional.

Los empresarios dicen que encarecer la moneda resta competitividad al país.

Sí, pero necesitamos elevar la productividad. Queremos gestionar una economía donde el balance sea natural, no sea artificial. Puede ser que tengamos un montón de plata en el banco internacional, pero en sí, la población no llega a tener el dinero en el bolsillo.

¿Esto significa quitar los subsidios para que el balance sea natural y no artificial?

No, la parte de subsidio del Estado a la población se mantiene porque va a comenzar a tener mayor cantidad de dinero.

En otras palabras, el enfoque es la totalización. No significa que vamos a comenzar a circular solo dólares, sino que se baje el valor del dólar. Si nosotros lo gestionamos de aquí a cinco años y de aquí a diez años, de ingreso per cápita, estamos hablando de triplicar, pasar de 3.000 dólares a 10.000 dólares y de cinco años para otros cinco años, serían 30.000 dólares.

Obviamente, la mano de obra se va a encarecer, productividad interna también se encarece y por lo tanto nos podemos convertir en un país que puede admitir los inmigrantes extranjeros.

Eso de la dolarización de la economía no le fue bien ni a Argentina en los 90 y ni a Ecuador ahora…

Lo acabo de decir, si no tiene garantizada la competitividad, la dolarización le va a causar efectos negativos. Por esa razón, quien puede gestionar esa productividad son los jóvenes.

Usted ha dicho que los feminicidios son producto de los maltratos de las mujeres a los hombres, ¿cómo es eso?

Es un malentendido, el feminicidio es parte de la ideología que gestiona la agenda globalista. Parte de ello es la atomización de la familia para que nosotros tengamos la dependencia, que es una esclavitud. Quieren una dependencia del Estado, para que nosotros dependamos de la mamadera del Estado. Otro, la mamadera del mercado internacional.

¿Y qué tiene que ver eso con los feminicidios?

Qué es la base del desarrollo de la sociedad, la familia. Esto la aplasta. Mientras más tonto lo tiene, más se atomiza la familia, mientras más se pelee el hombre y la mujer, eso lo favorece al mercado internacional. Todo se termina por intereses económicos del grupo de George Soros.

¿Eso es lo que causa violencia en la familia, eso es lo que hace que haya más de 70 mujeres asesinadas en lo que va del año por sus esposos o sus exparejas?

No, no es que yo esté aceptando la violencia en el hogar. Todo lo que sea crimen debe ser juzgado. Estamos viendo el problema esencial de ellos que es el feminicidio y dónde está la parte donde se mueren los varones, que aparecen muertos los ancianos en la calle o los niños que se mueren sin recibir las atenciones médicas o la saturación de los pacientes en los hospitales y no son atendidos lo suficiente.

Hay miles de personas que se mueren y usted hace énfasis de solo 70 u 80 personas.

¿También esto tiene que ver que los incendios de la Chiquitania son un castigo por la población Lgbti?

Lo mismo, entra en ese contexto. ¿Qué es lo que está proyectando el comunismo, el socialismo del siglo XXI? es querer acaparar narcotraficantes, convertir a Bolivia en un narcoestado. Y destruir la familia también lo gestiona un estado de dependencia internacional. Ahora esa parte, nosotros debemos hacer una gestión integral.

Desde el punto de vista bíblico, Dios ha castigado a Sodoma y Gomorra, donde existe todo tipo de promiscuidad, prostituciones, lesbianismos, homosexualidad aplicada que se llama Lgbti. El caso de Bolivia, Evo Morales lo enfrenta a Dios y del cielo apenas cae agua.

¿También eso se aplica a Brasil, donde hubo 10 veces más focos de calor que en Bolivia?, ¿pasa lo mismo con Jair Mesías Bolsonaro, que es cristiano?

En el caso de Bolivia llegó a un estado incontrolable, nosotros tenemos que ver la interpretación espiritual de los acontecimientos sociales. Hubo muerte de las personas, hubo ecocidio.

Cada país tiene sus propias características, también Bolsonaro tendrá que reflexionar, tendrá que verlo. Pero yo no me meto en países vecinos.

PERFIL

RELIGIÓN Y POLÍTICA

Chi Hyun Chung nació en 1970 en Corea del Sur. Su familia se trasladó a Bolivia cuando él tenía 12 años. Es médico, graduado de la Universidad San Francisco Xavier y dirigió la Clínica de la Universidad Cristiana de Bolivia. Dice que ha fundado más de 70 iglesias presbiterianas, de la cual es pastor. Es hincha de Oriente Petrolero, pero como pierde tanto últimamente piensa cambiarse a Blooming. Prefiere películas de Bruce Lee al fútbol. Tiene una decena de denuncias en su contra, pero asegura que es por su actividad empresarial. Las últimas son del colectivo Lgbti por discriminación.