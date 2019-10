Sucre está en riesgo de quedarse otro año más sin fútbol profesional

En el caso de los equipos chuquisaqueños, que comparten el grupo C, solo uno podría ingresar, siempre y cuando Real Tomayapo (Tarija) pierda en su duelo ante su coterráneo Nacional Senac.

A falta de una sola fecha para la conclusión de la fase de grupos de la Copa Simón Bolívar (torneo de ascenso a la División profesional) el certamen comienza a definir a sus candidatos y Sucre corre el riesgo de quedarse otro año más sin fútbol profesional debido a que la clasificación de sus créditos a la ronda final (Universitario, Independiente y Stormers) se pone cuesta arriba.

Con anticipación Municipal Vinto (Cochabamba), Fatic (El Alto) y Stormers San Lorenzo (Potosí) ya aseguraron cupos en la fase final y solo restan tres lugares vacantes y varios postulantes.

En el caso de los chuquisaqueños, que comparten el grupo C, solo uno podría ingresar siempre y cuando Real Tomayapo (Tarija) pierda en su duelo ante su coterráneo Nacional Senac, que no tiene ninguna aspiración que no sea despedirse con un triunfo. El que ya inscribió su nombre en la siguiente instancia es Stormers San Lorenzo.

El grupo A ya confirmó a sus clasificados: Municipal Vinto y Fatic. En el B la pugna es entre el cruceño Real Santa Cruz y los pandinos Vaca Díez y Mariscal Sucre; solo dos sellarán el pase.

De acuerdo con el sistema de campeonato, los dos primeros de cada grupo acceden a la etapa definitoria. Los seis clasificados serán sorteados para conformar los emparejamientos de llaves. Los partidos se disputarán bajo el formato ida y vuelta, los tres ganadores pasan a semifinales y junto al mejor perdedor.

El campeón asciende directamente a la División Profesional en reemplazo del club que termine último y el subcampeón se medirá en lances de ida y vuelta con el penúltimo.

Sucre dejó el fútbol profesional el año pasado con el descenso de Universitario y el departamento apuntaba a ser protagonista de la Simón Bolívar con sus tres equipos, los mismos que se conformaron con figuras resonantes, muchas de ellas con pasado en el balompié de elite boliviano y presupuestos significativos.

