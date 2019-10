Susana Rivero no pudo responder única pregunta de CNN y se enreda con el cerco de Evo a ciudades

eju.tv.- La diputada del gobernante MAS, Susana Rivero, terminó haciendo una penosa defensa del presidente Evo Morales, ante la arremetida del periodista de CNN, Fernando del Rincón, que la puso contra las cuerdas con una sola pregunta: ¿Cómo justifica usted la amenaza del presidente Morales de responder con cercos a las ciudades que protestan contra el fraude electoral?, amenaza que además viola la Constitución Política del Estado Boliviano, remachó el periodista.

Descolocada de entrada la diputada Rivero intentó una respuesta, dando una larga explicación que llamó «contexto» y a través de un mapa electoral mostró la predominancia del MAS en votación y dijo que el problema se origina porque la oposición y Carlos Mesa en particular, se niegan a aceptar la derrota y han convulsionado el país, además rechazó que haya existido fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre y aseguró que el Presidente no amenazó con cerco en ningún momento.

Del Rincón la corta con frase lapidaria «conmigo no funciona esa carretilla de hablar, hablar y llenar el espacio…me responde lo que le pregunto» y va más allá para refrescarle la memoria a la diputada hace correr un video que muestra a Evo Morales lanzando la amenaza del cerco a las ciudades en conflicto.

Del Rincón ante la imposibilidad de una respuesta concreta de la diputada Rivero comenta en tono molesto «es increíble que usted no pueda responder» y agrega «y sabe por qué no puede responder?… porque no encuentra sustento que justifique que un presidente amenace con cercos a los ciudadanos de su país».

Así concluyó la tensa entrevista del periodista de CNN a la diputada del oficialista MAS que continuaba hablando y tratando de fijar en la retina de los televidentes el mapa electoral surgido de las cuestionadas elecciones, mientras Fernando del Rincón despedía el programa. (eju.tv / Luz Mendoza)

