Todos los detalles de la boda de Jennifer Lawrence este fin de semana

“Es el mejor ser humano que he conocido, de verdad lo es y cada vez mejora más. Empezó con lo básico ¿cómo me siento?, ¿es lindo, es amable? Digo, no sé, solo sé que es el indicado. Sé que es estúpido, pero es la mejor persona que he conocido, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”, confesó.