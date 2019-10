Una filtración de mails revela cómo ofrecieron sobornos a los dirigentes de la FIFA para elegir a Rusia como sede del Mundial 2018

Este martes se divulgaron fragmentos de correspondencia pirateada al ex jefe del Departamento de Cultura de Moscú, Sergey Kapkov. Los mismos fueron divulgados por varios medios locales, como The Insider, y entre lo más importante se destacan aquellos en los que varios dirigentes y ex dirigentes de la FIFA reclaman el cobro de coimas a cambio de votos para elegir a Rusia como sede del Mundial 2018.