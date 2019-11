#Bolivia, #tengoFe que el hermano de la otra rotonda me va ayudar, el hermano de #Yapacaní me va ayudar a llegar a #Cochabamba, el hermano #Cochala me va ayudar a llegar a #ElAlto, en el Alto estarán mis hermanos de #Oruro y #Potosí para bajar a #LaPaz y exigir #Libertad.



Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho