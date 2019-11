Cívico Camacho dejó La Paz en un avión de la FAB; Romero dice que se le dio resguardo

En medio de una elevada tensión por un cerco de sectores afines al oficialismo en el aeropuerto internacional de El Alto, alrededor de las 08.45 de este martes el dirigente cívico Luis Fernando Camacho retornó a Santa Cruz de la Sierra luego de su fallido intento de entregar una carta en La Paz al presidente Evo Morales para que renuncie.

Enterados de la llegada del dirigente cívico anoche, aproximadamente a las 10.30, cientos de personas se apostaron en puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto e instalaron vigilias. Otro grupo reducido ingresó hasta el interior de la terminal aerea.

Cerca de las 08.00 la tensión aumentó cuando un grupo ingresó de forma intempestiva hasta la zona de pre embarque y, con gritos de «¡Camacho, cabrón , el pueblo está emputado!» y «¡Evo, no estás sólo!», exigió que el cívico cruceño retorne a su región.

El comandante de la Policía de El Alto, coronel Franz Celis Mercado, informó a las 08.42 que cinco minutos antes Camacho había partido a Santa Cruz y pidió a los movilizados retomarla calma.

“Comunicarles que hace cinco minutos ha despegado una avioneta con el señor Camacho rumbo a Santa Cruz”, anunció. No obstante la población movilizada no creyó su versión y el jefe polical insistió: “Yo como comandante de El Alto no les puedo mentir”.

Ante la insistencia de las personas que ingresaron a la terminal, finalmente se permitió el ingreso de una delegación de tres personas para verificar la partida de Camacho, que a las 09.13 confirmó que el cívico no estaba en ese lugar, reportó la red PAT.

A través de un video, Alejandro Añez, parte de la delegación de los cívicos cruceños, confirmó que estaban en una avioneta que se dirige a la capital cruceña. Otro video mostró cómo Camacho ingresó a una aeronave de la FAB para retrnar a la capital cruceña.

Más tarde el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ofreció una conferencia de prensa para informar que el líder cívico cruceño tuvo que retornar a su departamento por razones de seguridad.