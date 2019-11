Cívicos Camacho y Pumari dicen que serán candidatos si se conforma un frente único

“Si llegara a ser un frente único y hay el consenso de la población, sin duda que vamos a ir, no queremos llegar a perjudicar, queremos ir a ayudar a Bolivia”, señaló el lider cívico Luis Fernando Camacho, que hoy se reunió con Marco Pumari en Potosí.

Camacho y Pumari dicen que serán candidatos si se conforma un frente único

Pumari y Camacho salen de la conferencia de prensa que ofrecieron en Potosí sobre su candidatura. Foto: Comité Cívico Pro Santa Cruz

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

Se hizo esperar, pero al final el cívico cruceño Luis Fernando Camacho llegó hasta Potosí para anunciar, junto con su homólogo potosino Marco Pumari, la eventual candidatura de este binomio en las elecciones presidenciales de 2020. No obstante, condicionaron su participación a la consolidación de un bloque de unidad entre los frentes opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Si llegara a ser un frente único y hay el consenso de la población, sin duda que vamos a ir, no queremos llegar a perjudicar, queremos ir a ayudar a Bolivia”, anunció Camacho en una conferencia en la capital potosina. Antes, Pumari habìa anticipado: «Vamos a asumir nuestro compromiso con la patria y lo vamos a asumir en función a lo que hemos determinado: una Bolivia mejor es posible a partir de la transformación de nuestro país en torno a la lucha que se ha creado en este tiempo para recuperar la democracia».

Ambos cívicos lideraron, conjuntamente otros actores políticos, las movilizaciones que derivaron en la renuncia del Evo Morales a la Presidencia el 10 de noviembre.

“Hoy debemos mencionar claramente de que si nuestro compromiso va más allá del deber cívico, vamos a asumir con responsabilidad, pero sabemos bien de que es necesario de que exista la unificación de criterios de todos los actores políticos en este momento para reconstruir nuestro país”, sostuvo el cívico potosino.

Para ese cometido, agregó, “necesitamos de que esos políticos entiendan que ya la población está cansada y ha mandado un mensaje de que debe existir renovación en todos los niveles de decisión. Ya Bolivia está cansada de los viejos políticos, es hora de que ellos den el ejemplo y den oportunidad a las nuevas generaciones y que, de una vez, haya y exista la transformación estructural de nuestro país en torno a la necesidad básica de desarrollo de todas las regiones”.

¿Serán candidatos?, consultaron los periodistas a los cívicos y Camacho respondió que “la lucha es de todos los bolivianos, sin embargo, si hay la responsabilidad por parte nuestra de ir (a las elecciones) porque así se demanda la renovación…”.

Luego matizó que “la decisión con Marco la vamos a tomar en función de cómo vaya yendo la situación porque tampoco queremos generar un escenario de fricción frente a que podamos volver a querer causar dividir el voto”.

Ambos, concordaron en que se debe buscar la unidad, candidaturas claras. A juicio de Camacho, “lo mejor sería poder tener una sola candidatura, no sería sano como fueron en la anterior” elección, puesto que “fue una falta grande de madurez por parte de la clase política”.

“Si corresponde asumir (una candidatura) no vamos a sacarle la nalga a la jeringa, creo que si es el mandato lo vamos asumir, y si no es lo mejor para Bolivia, les aseguro que no vamos a formar parte”, señaló Camacho.

Antes de instalarse la conferencia de prensa, Pumari recibía el respaldo de algunos pobladores y ya había anticipado esa premisa.

Ahí, explicó que “no se trata de dividir, lo que se trata es de ver la unidad del pueblo boliviano, esa unidad que nos ha permitido lograr esos objetivos que parecían difíciles” y destacó el papel de los potosinos en “lucha” por “sacar” a Evo Morales del poder.

“Hoy tenemos un reto con la población, hoy tenemos un reto con Bolivia, sabremos asumir porque estamos conscientes y estamos convencidos de que podemos asumir cualquier responsabilidad porque ante todo está el compromiso por la patria”.

“Espero de que ese mensaje llegue a los políticos tradicionales los cuales nos han llevado a este problema porque no han tenido la capacidad de unificarse, de renovar su militancia o sus candidatos; otros, asumiendo el compromiso de alcahuete sirviéndole para fraccionar el voto”, reclamó.

“¿A esos nuevamente se les va a dar la responsabilidad? ¿Esos todavía nos van a decir que nosotros no estamos preparados y que no es nuestro momento para asumir un compromiso con la patria”, cuestionó Pumari.

Incluso llegó a plantear que se quite la personalidad jurídica a los frentes con bajos porcentajes de respaldo. (26/11/2019)