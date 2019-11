Cívicos de Chuquisaca y Cochabamba anuncian marcha a La Paz y rechazan decisiones de Camacho

martes, 05 de noviembre de 2019 · 19:48

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

ANF

Los presidentes de los comités cívicos de Chuquisaca y Cochabamba criticaron este martes al presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por dividir al movimiento cívico, desmarcarse de la estrategia de movilización y definir de manera unilateral el ultimátum de 48 horas y la carta de renuncia de Evo Morales.

Los presidentes cívicos de Chuquisaca y de Cochabamba, Rodrigo Echalar y Juan Flores respectivamente, conjuntamente la dirigencia cívica de La Paz, apuestan a “radicalizar” las medidas de presión con una marcha nacional hacia la sede del poder político, hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia del Estado.

Echalar manifestó que continuarán en las movilizaciones mientras se mantenga una línea de independencia, radicalidad y enfrentar una lucha en serio, “sin traicionar y buscar liderazgos”, sostuvo en relación al dirigente cívico cruceño, al convocar a Santa Cruz a sumarse a la marcha nacional.

“Voy a denunciar lo que está haciendo Santa Cruz, porque es un tema de división. Voy a denunciar al señor (Luis Fernando) Camacho, porque nos está queriendo llevar a una derrota con una carta”, manifestó el líder cívico chuquisaqueño.

“Llama a otra reunión con personas no legítimas y plantea otra estrategia, pone un plazo de 48 todo altanero y su estrategia era mandar una carta, ¿qué se va a lograr con una carta?, Evo Morales va a tirar al basurero”, sostuvo Echalar.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Juan Flores, en alusión a Camacho y la propuesta de entregar una carta al presidente Morales dijo que se deben evitar más “errores” en este proceso de movilizaciones.

“Solidarizarnos con Camacho, pero al mismo tiempo no podemos seguir cometiendo errores, no podemos poner como en una telenovela al país, que hay videos, no hay videos. No se pueden cometer estos errores, hay que corregir”, afirmó Flores.

Ambos dirigentes manifestaron que por ahora no tienen ninguna relación con el líder cívico cruceño, es más observaron que a la última reunión Camacho convocó a representantes “truchos” de Cochabamba, Tarija, Chuquisaca y La Paz, protestó Flores.

Su colega de Chuquisaca dijo que no saben la intención de Camacho al convocar a esos representantes ilegítimos, al acusarlo de haberlos “marginado, mientras no arreglen esa situación no habrá una relación”.

Camacho el fin de semana dio un ultimátum de 48 horas para que Morales renuncie, garantizó que el lunes el Jefe del Estado dimitiría, luego anunció la presentación de un video, que no hubo, explicó que el contenido de ese material estaba relacionado a la creencia religiosa de la autoridad.

Asimismo, en el cabildo se aprobó una carta de renuncia del presidente Morales, Camacho dijo que la entregaría este martes en La Paz, y lograría el objetivo de la salida del Primer Mandatario de la Casa Grande del Pueblo, pero grupos del MAS le impidieron salir del Aeropuerto Internacional de El Alto.

El dirigente Flores dijo que los comités cívicos se están reorganizando para evitar confundir a la opinión pública y “no caer en la telenovela de algunos liderazgos que están más que luchando por la democracia simplemente buscando una especie de fama”.

Acotó que es fundamental reconducir la estrategia de las movilizaciones, para lograr la anulación de las elecciones, una nueva convocatoria y con otros vocales del Tribunal Supremo Electoral.

Acotó que la auditoría solo del día de cómputo no es suficiente, sugirió que por lo menos el análisis debe remontarse al 21 de febrero de 2016.

Fuente: paginasiete.bo