Santa Cruz: Denuncian presunto sobreprecio en la carne que se presupuesta para el Hospital Francés

El concejal Mamen Saavedra denunció que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra tiene en proceso una contratación con presunto sobreprecio en la compra de carne para el Hospital Francés. Los precios duplicarían y hasta triplicarían el valor real de mercado.

Carolina Galarza Villagran

Fuente: eldeber.com.bo

Mamen Saavedra, concejal municipal, denunció un presunto proceso de contratación con sobreprecio en la compra de carne de res, pollo, hígado y panza por parte de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, destinado al Hospital Francés. Según indicó, este proceso podría costarle al municipio aproximadamente medio millón de bolivianos (Bs).

«Con esta gente ya ni la comida de los enfermos se salva de que quieran cobrar más (…) La carne de pollo, en el mercado, está el kilo alrededor de Bs 20 y lo quieren pagar Bs 68, casi cuatro veces más. El kilo del hígado está a Bs 30 y quieren pagar Bs 70. Y en el caso de la panza, que está a Bs 35, quieren pagar Bs 80. Este proceso es por casi un millón de Bs«, detalló Saavedra.

El concejal lamentó que la contratación no haya sido revisada detalladamente, especialmente en un contexto donde los precios ya están elevados por la crisis económica que atraviesa el país.

«Ese medio millón, o más, tal vez pudiera ser invertido en más remedios para las personas en el Hospital Francés, en refaccionar tantas cosas, los techos que se están cayendo o en contratar más médicos finalmente. Pero no lo hacen», criticó.

Saavedra señaló que ya se han iniciado operativos en el mercado Los Pozos y en un supermercado local para conocer precios referenciales de la carne en el municipio.

Advirtió que, en caso de que el proceso continúe y se adjudique, se presentará una denuncia formal por daño económico al municipio, ya que el precio propuesto supera el valor real de los productos en más del doble.

«Y no hay explicación que valga para justificar esta barbaridad (…) Aquí hay dos opciones. La más sencilla es porque no les interesa cuidarle la plata a la gente porque no es su plata. Y la otra, a la que estamos más acostumbrados en esta gestión, es porque debe haber algo oscuro atrás (…) No hay cómo justificar (el sobreprecio), a no ser de que, esa plata, ese exceso se vaya a los bolsillos de algún sinvergüenza», concluyó.

EL DEBER se encuentra en gestiones, por medios regulares, para conocer la postura del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.