Ya hay fecha para la final de la Sudamericana 2027: Santa Cruz se alista como anfitrión

Fuente: Unitel

La Conmebol estableció que la final de la Copa Sudamericana 2027 sea el sábado 20 de noviembre; los delegados de la máxima entidad del fútbol sudamericano ya inspeccionaron el estadio Ramón Tahuichi Aguilera para que sea el escenario que reciba este importante compromiso.

Se espera la última revisión de la Conmebol al escenario principal de la ciudad para reconfirmar a Santa Cruz como sede de esta importante final. El evento traerá visibilidad mundial y un ingreso económico a la ciudad gracias a la llegada de hinchas, periodistas e invitados a la capital oriental.

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A mediados de este mes, Nery Pumpido, exarquero de la selección argentina, encabezó la delegación de la Conmebol que inspeccionó el estadio Tahuichi Aguilera. Además, dejó una hoja de ruta para cumplir y así Santa Cruz se aliste para este evento.

La Gobernación cruceña se comprometió a cumplir con los requisitos técnicos para estar a gran altura en un partido internacional. En las últimas semanas, la iluminación del escenario funcionó muy bien, un problema por el cual el año pasado se le retiró a la ciudad la sede para la final de la Copa Sudamericana 2025.