Una inundación repentina arrasó pueblos en la frontera de Nepal con China: Ya son 95 muertos y 384 turistas desaparecidos

Un alud de lodo destruyó viviendas, rutas y puentes en los distritos de Rasuwa y Nuwakot, mientras Beijing reporta “numerosas víctimas” en su lado de la frontera.

Fuente: Infobae

Al menos 95 personas murieron este miércoles en Nepal por una crecida devastadora de un río en la frontera con China, y las autoridades nepalíes reportaron que 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, seguían sin ser localizados horas después de la catástrofe.

Un torrente de lodo y escombros se desbordó de un río y sepultó edificios, lo que desencadenó una búsqueda frenética de sobrevivientes.

“Hasta el momento se reportaron 95 muertes”, declaró el vocero Abi Narayan Kafle, quien agregó que unos 28 agentes de policía también continúan desaparecidos.

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Los medios estatales chinos informaron de “numerosas víctimas” a causa de un deslizamiento de tierra en una zona fronteriza con Nepal, en la vecina región del Tíbet, y el presidente Xi Jinping ordenó una operación de rescate “a gran escala”.

Imágenes de la devastación en Rasuwa y Nuwakot

Un video difundido por la policía de Nepal muestra el momento en que el río desbordado arrasa con varias casas en el distrito de Rasuwa. Otro registro, tomado desde un helicóptero por la empresa Altitude Air, exhibe la magnitud de la inundación en los valles del norte de ese mismo distrito. Filmaciones tomadas por testigos y por drones en el vecino distrito de Nuwakot muestran el agua arrasando estructuras a orillas del río Bhote Koshi, con edificios cubiertos de barro y caminos cortados.

Las zonas de Syabrubesi y Timure, en Rasuwa —un distrito de unos 50.000 habitantes—, resultaron especialmente afectadas, según las autoridades, que instaron a quienes viven cerca del río a buscar terreno más elevado. Syabrubesi es además el punto de partida de la popular ruta de trekking al Langtang, así como de otros caminos utilizados por peregrinos hindúes rumbo al monte Kailash Mansarovar.

Viviendas dañadas junto al río Trishuli, cubierto de escombros tras la crecida repentina que dejó al menos 19 muertos en Nepal, en el distrito de Nuwakot (AP Foto/Niranjan Shrestha) Viviendas dañadas junto al río Trishuli, cubierto de escombros tras la crecida repentina que dejó al menos 19 muertos en Nepal, en el distrito de Nuwakot (AP Foto/Niranjan Shrestha)

Vista aérea de propiedades cubiertas de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar) Vista aérea de propiedades cubiertas de barro tras la crecida repentina en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal (REUTERS/Navesh Chitrakar)

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad de Nuwakot. “Fue absolutamente desgarrador (…) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, agregó.

El deslave que sepultó el paso fronterizo de Gyirong