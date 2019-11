Conflicto municipal de Mineros se traslada a la carretera

Cívicos cierran la ruta al norte. Productores y autoridades municipales reclaman por el bloqueo, que hasta ahora tiene más de dos kilómetros de camiones varados. Muchos de ellos llevan soya. Se teme por la pérdida de esos granos

El pedido de renuncia del alcalde de Mineros, Zenón Soto Soto, que es impulsado por el Comité Cívico de este municipio, se trasladó la madrugada de este martes a la carretera que une a esta población con el norte.

Allí se instaló un bloqueo a la altura del surtidor Tarifa, medida que a esta hora suma más de dos kilómetros a ambos lados de camiones varados. La gran parte tiene soya como carga y se teme por los daños en los granos, ya que es la época de alta actividad agrícola por la cosecha.

El bloqueo fue determinado ayer, luego de que el Comité Cívico de Mineros exigiera a los concejales a sesionar en la jornada de ayer y se ratifiquen en dar legalidad a la salida del alcalde, como la de los tres concejales del MAS de este municipio.

Al llevarse a cabo la reunión y, solo asistir dos de los siete legisladores ediles, los cívicos tomaron las oficinas del municipio y retuvieron por algunas horas a dos secretarias del lugar, las mismas que debieron salir bajo resguardo policial.

Soto no quiere renunciar

En la jornada de hoy, el alcalde Soto ratificó que no renunciará a su cargo porque no tiene motivos que justifiquen esta determinación. Además, indicó que si bien no asiste a su oficina porque está sitiada por gente que espera su llegada para obligarlo a renunciar, el continúa trabajando desde otro lugar. Prueba de ello, citó la emisión de pagos y el cumplimiento de otras obligaciones como máxima autoridad municipal.

Denuncia de amedrentamientos

En tanto, cinco de los siete concejales de Mineros se reunieron en horas de la mañana con el subgobernador de la provincia Obispo Santistevan, el comandante de la Policía del Norte Integrado y el presidente del Bloque Cívico Norte para denunciar que están siendo amedrentados no solo en el Concejo, sino también en sus domicilios para que desconozcan al alcalde y elijan un reemplazante.

Los concejales, también indicaron que bajo presión de los cívicos, hace dos semanas dieron como válida la resolución de un cabildo que exigió la renuncia del alcalde en 24 horas, como no se presentó esta dimisión, fueron obligados a sesionar y elegir a una alcaldesa interina mediante una resolución, pero que al ser ilegal fue abrogada al día siguiente.

En busca de cese del bloqueo

En minutos más, se trasladarán el subgobernador, Francisco Dorado; el comandante de la Policía, Donato Herrera y el presidente del Bloque Cívico Norte, Regys Medina hasta Mineros para tratar de persuadir al grupo movilizado que suspenda la medida.

Reunión de los concejales