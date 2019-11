Cuatro bolivianos exiliados anuncian su retorno luego de la caída de Evo

Luego que el presidente Evo Morales y sus ministros anunciaran su renuncia, los exiliados políticos que están fuera del país confirman su retorno. Guido Áñez, Manfred Reyes Villa, y Mario Cossío.

Guido Añez, era ministro de Agricultura en 2003, dijo que como todo el pueblo boliviano se emocionó y destacó la lucha que ha encabezado la nueva generación. “Ha hecho lo que muchos no creían posible, porque al fracasar Cuba, durante 60 años; Venezuela, por 20 años; Nicaragua, por 15 años, no pensaron que los bolivianos realmente tengamos los pantalones para poner las cosas en su sitio y recuperar la democracia”.

Áñez confirmó que volverá al país. “Volveré a Bolivia, desearía volver mañana mismo, pero se necesita que se dicte una amnistía general e irrestricta, que signifique nulidad de todos los procesos políticos iniciados por el Gobierno de Evo Morales, que estén libres por completo Leopoldo Fernández, Zvonko Matkovic, Juan Carlos Guedes, que los militares del año 2003 estén libres, debe significar una legislación que garantice nuestra vuelta a Bolivia y no estemos con el chantaje.

Nuestro tema es eminentemente político. Si se dan las condiciones puedo volver a mi país, a ver a mi familia, a ver la tumba de mi padre, que no pude despedirlo; volver a ser ciudadano libre como siempre soñé”, dijo Áñez, que rompió en llanto.

El expresidente del Comité pro Santa Cruz Branko Marinkovic, que se encuentra en Brasil luego que fue involucrado en caso terrorismo, dijo que todos los que están fuera quieren volver.

Branko manifestó que en Bolivia la democracia se está imponiendo sin llegar a dictaduras chavistas, como la de Venezuela y otras. “En Bolivia realmente hay que felicitar a todos y especialmente a Luis Fernando Camacho, ha sido muy valiente, arriesgó su vida por la democracia, los bolivianos debemos estar agradecidos.

Desde Santa Cruz se gestó un gran liderazgo, el de Camacho, pero ya venía un cansancio de la gente con la dictadura de Evo Morales, de ser dueño del país, desde el momento en que no respetó la Constitución Política del Estado, el voto de los bolivianos”.

El ex presidente cívico dijo que estaba seguro que en algún momento este Gobierno tenía que salir y por eso aguantó callado estos diez años. “En su momento Evo tenía una gran fuerza, manejaba fiscales, jueces, etc., ahora habrá que ver los juicios de los que fueron responsables, por ejemplo, de las matanzas en Pando, eso es algo sobre lo que se tiene que responder y la justicia internacional está avanzando bastante en eso.

Voy a volver y si me van a meter preso, me meten, pero tengo la plena seguridad de que actuará la justicia ecuánime porque contra mí nunca hubo nada, soy inocente y he tenido que pasar diez años afuera, yo no necesito que me den amnistía”.

De igual forma, el exprefecto de Cochabamba Mánfred Reyes Villa calificó como una gran jornada de unidad, aunque también dijo: “Soy bastante escéptico hasta que no se conforme un gobierno de transición, porque seguramente seguirá moviendo a sus hordas salvajes en función de confrontación, así diga él que no está en esa línea, hay que seguir movilizados.

Más allá de la renuncia, no conocemos la carta, debemos estar atentos porque este tipo de gobiernos actúa con la misma naturaleza que en su momento actuó Venezuela, cuando Chávez renunció y a los dos días estaba otra vez. He visto que están convocando a San Francisco y estoy viendo que están haciendo destrozos en varias ciudades”, cuestionó.

Considera que todos los que están en el exilio tendrán la oportunidad de retornar a Bolivia, porque todos los que hicieron frente a este Gobierno están lejos, porque tenía copado todos los poderes del Estado. “Estamos trabajando con organismos internacionales en diferentes países para que puedan conocer lo que pasa en el país, que la CPE en Bolivia permite una sola reelección y él ya va por la cuarta.

Por su parte, Mario Cossío, exgobernador de Tarija, que tiene asilo político en Paraguay, dijo que hace nueve años que no visita Bolivia. Expresó su admiración por el pueblo boliviano, porque cree que recuperó su dignidad y honor. “Lo que pasó hoy es que finalmente, después de una larga pesadilla, el país despertó y logró poner fin a la tiranía y recuperar la posibilidad de vivir con libertad, en democracia, con justicia y paz”.

“Tengo la decisión de volver a Bolivia, estoy fuera por la circunstancia y la persecución política, es transitorio esto”, dijo.

Al renunciar, escuché a Morales denunciar que en Bolivia hubo un golpe en su contra. Lo que hubo fue una rebelión ciudadana que expresó su negativa a vivir en dictadura y que decidió reconquistar su libertad y deseo de vivir en democracia. Y si de golpes se trata, lo digo con énfasis, el golpista principal que destruyó la democracia se llama Evo Morales, fue quien ejecutó en Bolivia golpes de verdad y yo soy una de las víctimas, fui derrocado de mi cargo, al que accedí por voto popular, sin argumento jurídico, como fueron derrocados otros opositores. Morales no tiene autoridad para hablar de golpes o democracia, fue quien destruyó la democracia que el pueblo recuperó hoy”.

EL DEBER