Décimo séptimo día de paro

Guido Añez Moscoso

A lo largo de la historia de la humanidad, los conflictos se han resuelto de dos formas: pacífica o violenta.

Nosotros seguimos apostando a la resolución pacífica.

La primera fase del conflicto fue regional y se desarrolló con lentitud desde el 4 de octubre día del cabildo que tuvo la virtud de prever el fraude y desde la noche de la elección cuando fue escalando en intensidad al darnos cuenta que el fraude electoral fue escandaloso, hoy hemos visto las pruebas técnicas y no hay forma de sustentar un resultado electoral, ni que ese resultado sea la base para constituir los poderes públicos del estado

El conflicto se está volviendo crisis porque al gobierno no le interesa su solución y está jugando a la desinformación, a revivir un racismo trasnochado, a jugar a la violencia irresponsablemente y apuesta al cansancio del pueblo para salir victorioso.

A mediados de la próxima semana tendría que salir el informe de auditoría de la OEA y el gobierno ha preparado el terreno para que le sea favorable o en el peor de los casos los obligue a una segunda vuelta.

La OEA y Almagro no son confiables, la burocracia internacional sirve a los gobiernos no a los Estados, tanto Evo como Almagro están jugando a su reelección y se necesitan mutuamente y la OEA tuvo la gran oportunidad de hacer una anticipación temprana de la resolución del conflicto en Bolivia, apegándose al informe de la comisión de Venecia que concluía que la reelección no era un derecho humano y por lo tanto Evo no podía ser candidato por encima de la constitución y del resultado de un referéndum, quiero decirles que personalmente conversé con Almagro este tema y junto a un grupo de exiliados, Manfred Reyes Villa, Mario Cossío, Hugo Carvajal y yo presentamos todas las pruebas el 28 de noviembre del 2017 en Washington, y a pesar de todos los antecedentes de todas las demandas presentadas Almagro se jugó fondo por Evo da un discurso contrario en La Paz, y va al Chapare a su proclamación collar de coca incluido.

También la OEA tuvo otra oportunidad de evitar el conflicto en Bolivia apurando a la CIDH a fallar en el fondo para decidir sobre el derecho de Evo a postularse indefinidamente, tampoco lo hizo.

Por eso cuidado Almagro con profundizar el conflicto haciendo un informe fuera de la realidad y alejado de la verdad, después de las pruebas técnicas irrefutables presentadas a la comisión porque será responsable directo de lo que pase en Bolivia y te convertirás en cómplice de la instauración de la cuarta dictadura del continente después de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia