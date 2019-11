Deisy Choque fue arrestada al finalizar su conferencia de prensa

Deisy Choque, la excandidata del MAS vinculada a las muertes en Montero, fue detenida este lunes mientras procedía a brindar una conferencia de prensa para hablar sobre su situación jurídica y negar presuntos vínculos con el guerrillero de las FARC que actuó en Santa Cruz y actualmente se encuentra en estado de coma.

Choque intentaba sostener una conferencia de prensa cuando efectivos policiales ingresaron a su domicilio, que se encontraba con la puerta abierta para atender a la prensa.

“Yo estoy, por lo menos para demostrar mi libertad; quiero decirle acá a los compañeros: yo no me estoy escapando, estoy en mi casa, siempre he estado en mi casa”, expresó con nerviosismo al ver llegar a varios policías.

“Quiero decirles que primero mi libertad, no han querido recibirme mi memorial”, se escuchó decir a la excandidata mientras intentó dialogar con los efectivos quienes se limitaron a ejecutar la detención.

Deysi Choque Arnes, fue electa como diputada por el MAS antes de que las elecciones del pasado 20 de octubre fueran anuladas. La aprehendida fue vinculada a la muerte de dos ciudadanos activistas el pasado 30 de octubre.

Ella está investigada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de ser autora intelectual y material de los enfrentamientos en Montero.

Los dos fallecidos Mario Salvatierra Herrera y Marcelo Terrazas Seleme, se contabilizaron entre las primeras víctimas de los conflictos poselectorales, tras las denuncias de fraude en las elecciones generales del pasado 20 de octubre.

Algunos de los delitos por las que fue investigada Choque están relacionados con la instigación a la violencia.

