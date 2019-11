El capitán de Destroyers encara los días más difíciles de su carrera

Diego Paz debió afrontar una cirugía de emergencia porque sufría de un permanente dolor en la parte baja de la columna. El experimentado volante estará tres meses fuera de las canchas.

Diego Paz vive una etapa difícil. El capitán de Destroyers fue operado el pasado viernes de emergencia porque una lesión en la columna vertebral (raquiesterosis lumbar) obligó al doctor Juan Antonio Moreno le practique una cirugía por la que el futbolista, de 30 años, ahora se recupera en una clínica local.

Cuenta Paz, que está en el equipo cuchuqui desde hace seis años, aunque el 2015 fue cedido una temporada a Sport Boys y con el que fue campeón, que la operación fue inevitable y que todo se debió a que Carlos Leeb, entrenador de Destroyers y al que conoció cuando le tocó jugar en el Toro warneño, en un entrenamiento le preguntó por qué corría de una manera extraña.

“Le tuve que decir que sentía dolor en la parte baja de mi espalda a lo que me pidió que me haga ver con el médico. Lo hice y por eso fui operado de emergencia”, dijo Paz, quien contó que los síntomas de su problema lumbar ya lo sentía cuando el 2017 disputaron el ascenso a la División Profesional.

“Tuve que inyectarme para jugar porque el dolor volvía continuamente. Los síntomas me llevaron hasta no sentir a veces las piernas y eso impedía que entrene con normalidad. Cuando asumió el profesor Leeb me dijo que estaba en sus planes y eso me incentivó a ponerme bien físicamente. Trabajé duro y eso al parecer originó que el dolor sea más intenso en mi columna”, sostuvo este jugador, que de acuerdo al informe del médico que lo operó debe estar aproximadamente tres meses en recuperación para después retomar los entrenamientos.

“Me pasa esto justo cuando el equipo me necesita. De todas maneras, tengo fe que vamos a levantar. Destroyers tiene equipo para luchar y mantener la categoría”, puntualizó.