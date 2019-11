El MAS suspende sesión de la Asamblea Legislativa

Nacional

Página Siete Digital / La Paz

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Mónica Eva Copa, difundió un comunicado en el que informa la suspensión de la sesión ordinaria con el motivo de generar un ambiente propicio para el diálogo y la pacificación del país. La reunión estaba prevista para hoy a las 18:30.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La bancada masista encabezada por Eva Copa y el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Choque, convocaron a una sesión ordinaria de Asamblea para el día de hoy en el que se debía tratar sobre la elección de nuevos vocales y la planificación de las nuevas elecciones generales.

Algunos miembros del Ejecutivo, manifestaron que en dicha sesión el MAS se intentaría frenar la intención de convocar a nuevas elecciones. Lo que fue desmentido por la presidenta del Senado, señalando que sus colegas no se pueden adelantar a los hechos, ya que la sesión aún no fue instalada.

Choque, en favor de la bancada masista, argumentó que “A la gente ya no le interesa si (Morales) es o no (presidente), le interesa elecciones nuevas. Eso estamos buscando para que luego no digan que nos aprovechamos de los dos tercios”.