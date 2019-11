“Evo apuesta a boicotear la Asamblea para imposibilitar sucesión constitucional”

Desde su cuenta en Facebook, la periodista Maggy Talavera advirtió que la estrategia de Evo Morales pasaría por trabar la sucesión constitucional, para forzar la instalación de un gobierno transitorio que le permita ratificar su versión del “golpe de Estado”.

“Evo Morales ha disfrazado de ´renuncia` un llamado a la resistencia violenta a sus bases urbanas y rurales.

Está atrincherado en Chapare, donde aprovecha para tomar oxígeno y maniobrar con menos presión, actuar con más libertad e impunidad, mientras esas bases hacen el trabajo sucio: vandalismo a todo nivel y sin reparar de qué lado están los blancos. El fin es sembrar el terror y alentar el caos, su último recurso para lograr desmovilizar a la ciudadanía que ha paralizado al país con una protesta que lleva ya 20 días.

Morales apuesta a boicotear la Asamblea Legislativa. Impedir que sesione para que considere su supuesta renuncia. Imposibilitar, por lo tanto, que se apruebe la sucesión constitucional y que se resuelva el vacío de poder en el que está hoy Bolivia.

Morales apuesta a forzar la instalación de un gobierno transitorio que le permita a él y a su cúpula ratificar que lo que hubo en Bolivia fue ´un golpe de Estado`. Ya ha avanzado mucho en ese propósito, con una campaña de desinformación internacional sustentada por una amplia red de operadores extranjeros y nacionales.

Por supuesto que Morales no habla del informe de auditoría de la OEA en el que confirma el fraude electoral. Claro que no hablará de los muertos y saqueos provocados por sus movilizados. Y menos de su carta de renuncia, la que aun no ha visto nadie.

Por tanto, a seguir respirando hondo y a armarse de mucha paciencia. No todo está dicho aun. Para tener certeza de un desenlace justo a esta crisis, tendrán que suceder aun muchos hechos. Y tendrá que primar la cordura, la sensatez, el sentido común, la inteligencia política y la unidad entre los actores del movimiento cívico, el Conade y los políticos de oposición”.