Samuel minimiza amenazas de evistas, «tienen muy poco apoyo»

Evistas amenazaron con no permitir que los candidatos hagan campaña en ciertas regiones, entre otras cosas.

Tras las amenazas vertidas por evistas, de no dejar ingresar a ningún candidato a las regiones con simpatizantes del exmandatario, el candidato a presidente, Samuel Doria Medina, minimizó este accionar, asegurando que es una minoría, destacando que hay una ley que se debe cumplir.

«A mí no me preocupa mucho porque tienen muy poco apoyo, pero lógicamente está la ley que se tiene que cumplir, para que los candidatos podamos llegar a todos los rincones del país a hacer conocer nuestras propuestas» aseveró.

Los evistas amenazaron con no dejar ingresar a otros candidatos al trópico para que hagan conocer sus propuestas, además llamaron a votar nulo el día de las elecciones, si Evo Morales no es habilitado como candidato y además señalaron que no permitirán el ingreso de las ánforas el día de las elecciones.

Ante ello, Samuel aseguró que «cuando la amenaza es muy grande, hay que preocuparse, y cuando la amenaza no es muy grande, no hay que preocuparse, y ya hemos visto que la mayor parte de los bolivianos quieren una salida democrática».

Estamos a tan solo 40 días de las elecciones generales, y las campañas se intensifican en las calles y las redes sociales, mientras, los bolivianos están esperanzados en que el próximo Gobierno pueda dar una solución verdadera a la crisis económica.