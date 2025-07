Desde prohibir campañas hasta llamar al voto nulo, las estrategias de los evistas contra las elecciones

El diputado evista Anyelo Céspedes advirtió que no permitirán que lleguen las ánforas electorales a las comunidades, municipios del área rural o en las regiones donde haya un simpatizante del exmandatario.

Fuente: ANF

A raíz de que Evo Morales no fue habilitado para participar de las elecciones generales del 17 de agosto, las estrategias de los sectores afines al expresidente van desde prohibir que sus detractores hagan campaña electoral en ciertas regiones hasta promover que la población vote nulo.

«Si en los próximos días no logramos concretar que el hermano Evo esté en esta papeleta, mi sugerencia, recomendación, es que votemos nulo. El día de la elección, si es que se realiza la elección, voy a votar nulo, ese va a ser mi voto y ahí voy a colocar Evo”, afirmó el diputado evista Héctor Arce al momento de marcar una hoja con una X.

El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSIUTCB), Pedro Llanque, aseguró que no dejarán ingresar a los candidatos a las comunidades y municipios del área rural para que hagan campaña, convocó a los dirigentes a acatar con esa determinación.

“No podemos permitir que los traidores vengan a hacer campaña en nuestras provincias, no van a entrar. Además, aquellos candidatos que nos han reprimido, que nos han masacrado, que han detenido a nuestros dirigentes no tendrán perdón. Hermanos dirigentes provinciales, no dejar entrar a hacer campaña a ningún partido político de la derecha”, dijo.

Esas acciones se asumen luego que, en mayo de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el fallo 007/2025 donde señala que ningún ciudadano puede ejercer más de dos veces el cargo de presidente o vicepresidente, ya sea de forma continua o discontinua. Esa sentencia cerró cualquier posibilidad de que el exmandatario vuelva a ser candidato a la presidencia.

A la vez, el diputado evista Anyelo Céspedes advirtió que no permitirán que lleguen las ánforas electorales a las comunidades y a municipios o en las regiones donde haya un simpatizante del exmandatario, si no se lleva a cabo una reestructuración del orden constitucional y electoral.

“Nuestra base nos demostró que está rebelde. ¿Qué significa? Que, si no se reestructura el orden constitucional y el Órgano Electoral, olvídense de las elecciones. El pueblo no va a permitir que lleguen ánforas a sus comunidades y a sus municipios”, aseguró el legislador.

Mientras sus allegados realizan diferentes acciones para habilitar su candidatura, el expresidente continúa confinado en la sede de las Seis Federaciones del Trópico en Lauca Ñ y en medio de un fuerte resguardo sindical, ya que existe una orden de aprehensión en su contra.

Evo Morales participa en un ampliado en la Central 14 de enero de la federación intercultural Chimoré. Foto: Captura

Otras medidas

Desde inicios de esta gestión, la facción evista recurrió a diferentes mecanismos para habilitar la candidatura del exmandatario e incluso negoció con algunas organizaciones políticas para las elecciones generales del 17 de agosto.

El 20 de febrero, Evo Morales firmó un acuerdo con la organización política Frente Para la Victoria (FPV), de Eliseo Rodríguez, con el fin de impulsar su candidatura y de participar en los comicios. Sin embargo, un mes después se rompió la alianza porque, aparentemente, el exmandatario trató de imponer el candidato a la vicepresidencia, senadores y diputados. Más tarde Rodríguez reveló que era una estrategia para evitar una obstaculización a la candidatura.

En mayo, a pocos días que se cierre la etapa de registro de candidaturas. El evismo intentó inscribir al exmandatario con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), pero esa organización política perdió su personería jurídica a raíz de una denuncia que fue declarada probada por el TSE, ya que en los comicios de 2020 no alcanzó el 3% de los votos.

El 2 de junio, los afines a Evo Morales realizaron un bloqueo de carreteras exigiendo la habilitación de su candidatura, aunque la medida se matizó con demandas sociales y económicas.

Esa protesta se extendió por 14 días, se concentró en el trópico de Cochabamba y en Llallagua donde se registraron enfrentamientos y el deceso de seis personas. Sin embargo, no tuvo resultados y decidieron un cuarto intermedio.

La semana pasada, el exmandatario, a través de su abogado Wilfredo Chávez, envió una carta al TSE en la que solicitó hacer cumplir una acción legal que, a su criterio, garantiza la participación legítima de Pan-Bol, organización con la que tiene un acuerdo para las elecciones.