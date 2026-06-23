Messi cumple 39 años y recibe un homenaje de Argentina: «El hombre que cambió la historia»

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un texto en homenaje al jugador estrella, máximo goleador de todos los tiempos en la historia de los Mundiales.

Fuente: Globo G1

Minutos después del inicio del 24 de junio, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un texto para homenajear a Lionel Messi. Después de todo, este miércoles, el número 10 y máximo goleador histórico de los Mundiales cumple 39 años.

– El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi – reza el título del texto de la asociación argentina.

– La Asociación del Fútbol Argentino saluda a Lionel Andrés Messi, capitán, abanderado y emblema de la selección argentina, que hoy cumple 39 años y sigue escribiendo páginas decisivas en la historia del fútbol mundial, disfrutando actualmente de un papel protagonista excepcional en una Copa del Mundo – escribe la entidad.

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