Bolivia reduce su riesgo país y proyecta un dólar referencial de un dígito hasta diciembre

En Bolivia rige un tipo de cambio oficial y otro referencial que se impone en el mercado

eju.tv

Tras la superación del prolongado bloqueo de caminos, el riesgo país de Bolivia descendió a cerca de 470 puntos y la proyección es que la cotización del dólar referencial se mantenga en un dígito hasta diciembre, aseguró el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

“(El riesgo país) ahora está en cerca de los 470 puntos básicos. Nuestro piso llegó a cerca de 330 o 340 puntos básicos. Estábamos por debajo de Argentina, que lleva ya casi tres años de medidas promercado. Nosotros llevábamos seis meses”, afirmó.

Como consecuencia del bloqueo que se extendió por más de 50 días, este indicador había subido de 350 a más de 605 puntos básicos al 22 de mayo, cuando el conflicto estaba en su punto más crítico.

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A mayor índice de riesgo país, crece el peligro de impago de la deuda externa; esto, a su vez, provoca que los inversionistas pidan casi el doble de rendimiento para prestarle dinero al Estado, porque perciben un mayor riesgo político, económico o de default.

Respecto a la unificación del tipo de cambio, la autoridad evitó dar fechas tentativas, pero perfiló que la cotización del tipo de cambio referencial que rige ahora en el mercado se mantendrá en menos de Bs 10 hasta fin de año.

Después de permanecer por encima de los Bs 10, la cotización del dólar referencial descendió en los últimos días y este martes se situó en Bs 9,99 para la venta y Bs 9,78 para la compra.

“Ese tipo de cambio referencial es prácticamente el que se usa en toda la economía y ha bajado a pesar de los conflictos. Esta es una señal extraordinaria. La gente quiere estabilidad, la gente ha logrado separar lo político de lo económico”, afirmó.