¿Cómo fue impregnada la droga en madera incautada en Brasil? Una investigación brinda detalles

“La forma de ocultar la droga sorprendió incluso a los que trabajamos todos los días en el combate al crimen organizado, la cocaína líquida fue introducida a la carga y su identificación no fue sencilla”, cuenta un funcionario antidrogas de Brasil.

Fuente: Unitel

Un nuevo hallazgo de casi 50 toneladas de droga impregnada en madera en Brasil pone en la mira a Bolivia nuevamente. Un reportaje brasileño trata de explica cómo funciona este método casi innovador que desconcertó a las autoridades antinarcóticas de Brasil.

“La forma de ocultar la droga sorprendió incluso a los que trabajamos todos los días en el combate al crimen organizado, la cocaína líquida fue introducida a la carga y su identificación no fue sencilla”, señala Erivelton Moisés Torrico, funcionario antidrogas de Brasil.

Los uniformados antinarcóticos realizaron la inspección de unos cargamentos de madera tras una denuncia anónima, donde llevaron perros detectores que marcaron los lotes de madera, sin embargo, los agentes no visualizaban la sustancia controlada, solamente unas extrañas manchas de humedad en la madera.

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Tras analizar esta madera en laboratorios, los peritos confirmaron que se trataba de cocaína líquida.

El descubrimiento se realizó en ocho camiones, con 260 toneladas de madera que provenían de Bolivia y estiman que entre un 10% y 20% del cargamento es droga líquida, por lo que sospechan que casi 50 toneladas de sustancia controlada ingresaron con este método.

“Es una modalidad innovadora dentro del crimen organizado y probablemente los delincuentes ya cuentan con un método para extraer posteriormente toda esa cocaína de la madera”, relató Torrico.

¿Cómo se logra impregnar la droga en la madera?

Según la explicación de un experto brasileño, la cocaína es disuelta en agua y este líquido actúa como solvente. La madera al ser un material poroso, absorbe la solución, la cual es presuntamente sometida a calentamiento o con un solvente especial para separarla posteriormente de la madera.

“Esta técnica comenzó a ser utilizada en los cárteles de Medellín y Cali durante las décadas de 1980 y 1990”, explicó el historiador Carlos Roberto Bejoino, señalando que en esta época estaba en auge el imperio de droga de Pablo Escobar.

Añadió que muchas investigaciones permitieron descubrir cargamentos de drogas ocultos en cargamentos legales destinados a la exportación.