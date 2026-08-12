A julio, los dólares en efectivo de las reservas internacionales llegaron a $us 472 millones

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que «al 31 de julio se hallaban en $us 3.632». De ese total, «el 85,10% de las RIN se encuentran en oro y el 12,99% en divisas»

Por: eju.tv /

El efectivo en las Reservas Internacionales Netas (RIN) llegó a 472 millones de dólares al 31 de julio, según el más reciente informe del Banco Central de Bolivia (BCB). En junio, las divisas eran 666,1 millones de dólares.

El BCB informó que «entre fines de junio y julio de 2026, las Reservas Internacionales Netas (RIN) registraron un comportamiento estable».

En ese sentido, «al 31 de julio se hallaban en $us 3.632». De ese total, «el 85,10% de las RIN se encuentran en oro y el 12,99% en divisas», mientras que los Derechos Especiales de Giro (DEG) y la Posición ante el FMI tienen el 0,90 %, respectivamente.

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El Gobierno espera el ingreso de más dólares de los organismos con los cuales sostiene gestiones, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), que anunció un financiamiento de $us 1.900 millones, cuyo primer desembolso se prevé para las próximas semanas.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza destacó que el nivel de las reservas es estable.