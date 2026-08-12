“Me utilizaron”: Acusado de reclutar a bolivianos dice que le ofrecieron $us 200 por persona pero “no recibió ni un peso”

Desde la clandestinidad rompió el silencio. Se trata de Amador Méndez, el hombre que es buscado como principal reclutador de bolivianos para la guerra entre Rusia y Ucrania. Él reconoce que fue enlace para que 11 connacionales, principalmente sus sobrinos y allegados, viajen, pero asegura que fue solo para “un entrenamiento militar” por seis meses.

“Eran conocidos míos, nadie más. Nadie iba pensar que iban a ir a la guerra”, aseguró en una entrevista Radar de Noticias a tiempo de insistir que el compromiso era solo para un “entrenamiento militar”.

Méndez es acusado por las autoridades bolivianas de reclutar a personas para la guerra. Este caso se conoció hace un mes tras la denuncia de los familiares de los hombres que están en Rusia.

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El hombre no se considera reclutador, dice ser una persona que facilitó conseguir trabajo a un grupo de personas. Incluso dice que “lo utilizaron” pues le prometieron $us 200 por persona; sin embargo, no recibió nada. “Ni un peso”, dice.

Aunque luego agrega que dos de sus sobrinos le dieron Bs 500 cada uno por “ayudarles a conseguir trabajo”.

”Los primeros dos meses todos felices, los que fueron mandaban videos a sus familiares. Muchos amigos me llamaban porque querían ir, pero yo no quise porque no recibí un peso”, asegura.

El hombre dice que se enteró que el grupo fue a la guerra porque la esposa de uno de sus sobrinos contó que al hombre le quitaron su celular en el extranjero.

“Soy una persona de la tercera edad, que me dejé convencer por esa persona y al final no recibí ni un peso”, insistió.

¿Cómo fue el contacto?

Méndez dice que sus allegados le solían preguntar por trabajo y que recordó que un ruso lo contactó.

“Personalmente no recluté, esto fue una coincidencia, yo tengo mis familiares en Rincón de Palometas (Santa Cruz), donde me preguntaron sobre trabajo y recordé que conocí a un ciudadano ruso”, sostuvo.

El hombre explica que tuvo contacto con un ruso en Bolivia; sin embargo, dice que esta persona ya salió del país y que luego contactó a otra persona de la misma nacionalidad que estaba en Brasil, quien envió los boletos y papeles para el viaje de los 11 bolivianos.

“Había un contrato que firmaron en Bolivia que decía que era para un entrenamiento militar, no iban a ir a la guerra, pero llegando allá (Rusia) los hicieron firmar por un año y los mandaron a la guerra, porque yo en ningún momento…”, sostuvo.

Méndez pidió que liberen a su hermano y a su otro familiar que están con detención preventiva por este caso pues asegura que “no tienen nada que ver”.

El hombre asegura que por esta situación está deteriorado de su salud y cuando esté estable se entregará a las autoridades.

”Yo me entrego. Me voy a entregar, yo no tengo nada que ver. Yo necesitaba curarme, pero no me cumplieron. A mi me utilizaron”, enfatizó.

“Ellos fueron voluntariamente por necesidad, por yesquera”, sostuvo