El Gobierno anunciará «en los próximos días» medidas para solucionar el abastecimiento de combustibles

«En los próximos días esperemos anunciar algunas cosas, permítanme no adelantarlas, esto le corresponde al ministro del área», indicó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

Por: eju.tv / Video: Ministerio de Economía

Las quejas sobre los problemas en el suministro de combustibles en el país persiste, las filas en los surtidores no han desaparecido. En ese marco, el Gobierno alista medidas que serán anunciadas en los próximos días.

Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien descartó que la falta de carburantes no se debe a la falta de recursos.

Explicó que el problema del desabastecimiento de combustible en Bolivia se debe a problemas «logísticos e institucionales» en la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), e inclusive al desvío, informó Espinoza.

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«Estamos trabajando para que haya cambios significativos en esa institución porque definitivamente es más que un problema logístico, eso lo entendemos y debemos solucionarlo rápidamente», señaló.

En ese marco, el ministro anunció medidas, aunque no las detalló y dijo que el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, estará encargado de dar a conocer sus detalles.

«En los próximos días esperemos anunciar algunas cosas, permítanme no adelantarlas, esto le corresponde al ministro del área, pero sí dejar en claro que esto no es un problema de divisas», indicó.

En el caso de la gasolina, las filas reaparecieron en los últimos días, mientras que para el diésel los conductores deben esperar durante días en los surtidores. Más del 50% de la gasolina es importada y 90% del diésel.