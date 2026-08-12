Doria Medina sobre Ley de Inversiones: “Debe tratarse con argumentos y no con pegas y coimas” en el Legislativo

Luego de que el Gobierno remitiera el proyecto de Ley de Inversiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, cuestionó la forma en que el documento fue enviado al Legislativo.

“El proyecto viajó directamente del Ministerio de Economía a la Asamblea Legislativa, porque no se aprobó en el Gabinete. O sea, no es seguro que todos los ministros estén de acuerdo”, señaló Doria Medina a través de sus redes sociales.

El líder de UN sostuvo que el proyecto de ley aparentemente no fue aprobado por el Gabinete Ministerial y que únicamente fue remitido desde el Ministerio de Economía.

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“¿Querrán lo mismo de los parlamentarios? ¿Qué aprueben por instrucción superior y no por convencimiento propio? Si así fuese, habría que impedirlo”, cuestionó.

El empresario afirmó que llegar a acuerdos individuales dentro del Legislativo para tratar leyes forma parte de la democracia; sin embargo, consideró que esta práctica no debe estar basada en “coimas”.

“No nos oponemos a que intenten persuadir directamente a los parlamentarios, es parte de la democracia. Pero no debe ser con pegas y coimas, sino con argumentos”, sostuvo.

Doria Medina expresó su expectativa de que “el proyecto de Ley de Inversiones sea imaginativo, inteligente y defienda los intereses nacionales. Lo discutiremos abiertamente con el pueblo boliviano”.

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La tarde de este martes, el Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Inversiones para su respectivo tratamiento. El pasado 6 de agosto, el presidente Rodrigo Paz anunció que la norma sería enviada al Legislativo.

“Para crecer necesitamos inversiones para los pequeños, los medianos, los grandes y necesitamos seguridad jurídica”, señaló Paz durante la remisión del proyecto al Órgano Legislativo, citado en un boletín de prensa.