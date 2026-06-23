Experto dice que “es muy difícil” impregnar en madera las toneladas de droga que reportan Chile y Brasil

El especialista, Roberto Quevedo, pidió no satanizar al sector. “No podemos empezar a parar un sector por un par de personas”, sostuvo Roberto Quevedo, experto forestal.
Fuente: Unitel
Tras reportarse cargamentos de madera presuntamente con droga que fueron incautados en Chile y Brasil, el experto forestal Roberto Quevedo, señala que es muy difícil que la cantidad de sustancias controladas que anuncian ambos países sea impregnada en madera. Pidió a las autoridades nacionales no satanizar al sector.
“Nosotros conocemos que estas especies (incautadas) por la alta densidad es difícil impregnar. Las cantidad que supuestamente se han logrado impregnar es muy difícil”, manifestó Quevedo en contacto con UNITEL.
A inicios de junio, la Aduana de Chile reportó la incautación de más de mil toneladas de madera procedente de Bolivia y estimó que la droga corresponde a un 10% de esa carga, es decir, 108 toneladas de sustancias controladas. El lunes en Brasil se reportó otra incautación y estiman que se incautó entre 20 a 50 toneladas de cocaína.
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“(Estas maderas) ni siquiera se impregnan porque no necesitan algún tipo de preservante, tienen un preservante natural. Es más, lo único que se le hecha es un barniz”, sostuvo.
PIDIÓ NO SATANIZAR AL SECTOR
Quevedo señala que no se puede decir que no se haya detectado droga en madera, pero no en las cantidades que se están difundiendo. Pidió a las autoridades prudencia con lo que se difunde.
“Se está dañando al sector profesional forestal y Bolivia. Lastimosamente, cualquier opinión de otro país, que tiene más confianza como Chile o Brasil, obviamente afecta al sistema forestal”, señaló.
“Lastimosamente aquí ven madera y ya dicen droga. No podemos empezar a parar un sector por un par de personas”, sostuvo.