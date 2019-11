Evo: «Los juristas me dicen que sigo siendo Presidente»

miércoles, 27 de noviembre de 2019 · 15:46

Página Siete Digital / La Paz

Evo Morales alegó que la Asamblea Legislativa Plurinacional no trató su renuncia por lo que sigue figurando como presidente de Bolivia hasta el 2025, lo dijo hoy en una rueda de prensa desde el Club de Periodistas en México.

«La Asamblea no trató todavía mi renuncia, no la rechazó, ni la aprobó, los juristas me dicen que sigo siendo presidente, es un tema jurídico. Desde que renuncié siento que no soy presidente, aunque soy presidente electo hasta el 2025» aseguró Morales.

En la conferencia, el ex presidente desacreditó la labor de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la tachó de «golpista», además hizo una serie de acusaciones en contra del jefe de la organización internacional, Luis Almagro.

«No lo podía creer que la OEA sea golpista, pero ahora me consta, lo he vivido, es golpista (…) les recomiendo con esta nueva experiencia a los nuevos políticos y los gobiernos progresistas, cuidarse de la OEA» recomendó Evo.

Afirmó que la organización internacional no respeta la soberanía de los Estados «no sé cómo no le remuerde la consciencia a Almagro, que primero vino a Bolivia y dijo que Evo está habilitado para la candidatura y luego aceleró el informe preliminar para el domingo 10 de la madrugada».

El informe tenía que ser finalizado el 13 de noviembre y «hasta ahora no hay un informe oficial» cuestionó Morales, alegando que Almagro y la OEA se habrían manchado con la sangre del pueblo boliviano por haberse «sumado al golpe de Estado» con la publicación de ese informe.

«No puede haber elecciones limpias y transparentes si hay persecución política. Hay acusados de terrorismo y hermanos asilados en las embajadas» concluyó Morales, agradeciendo a la embajada mexicana por las ex autoridades que se encuentran protegidas en la residencia de México en La Paz.

