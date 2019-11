Fabol se cruza y frena la vuelta del Clausura

La agremiación se mantiene firme en mantener la huelga si sus demandas no son atendidas, por una instrucción de los capitanes de los 14 clubes.

Conferencia. Cinco miembros del Comité Ejecutivo de la FBF anunciaron al mediodía de ayer la reanudación del Clausura. Fabol luego puso reparos. Foto: FBF

El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) aprobó reanudar el torneo Clausura de la División Profesional con la jornada 17, desdoblada entre el domingo y el jueves próximos, pero no llegó a ningún acuerdo con Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), que anunció una huelga de los jugadores de los 14 clubes en tanto no se arreglen las deudas con sus colegas del orureño San José y Sport Boys de Warnes.

La FBF comunicó primero la vuelta al fútbol para el miércoles 27, tras más de un mes de inactividad debido a los problemas políticos y sociales que atraviesa el país, y luego anunció dos partidos adelantados al domingo 24 (Guabirá vs. The Strongest y Royal Pari vs. Blooming) a solicitud de los clubes, pero por la posición de Fabol los dejó sin efecto. Minutos después volvió a difundir la programación con una modificación en la fecha de uno de los compromisos.

La agremiación se mantiene firme en mantener la huelga si sus demandas no son atendidas, por una instrucción de los capitanes de los 14 clubes.

“Consideramos que nuestra posición es la que corresponde. Tenemos un mandato de los 14 capitanes y debemos hacerlo cumplir”, dijo David Paniagua, secretario general de Fabol.

La FBF respondió que el caso de San José se puede solucionar porque el club tendrá ingresos en 2020 por jugar un torneo internacional; en cambio Sport Boys pasa por una situación crítica, se quedó sin dirigentes y sin entrenador, y tiene una deuda que fácilmente supera el medio millón de dólares desglosados en sueldos atrasados al plantel y cuerpo técnico y demandas con sentencia ejecutoriada.

“No podemos asumir obligaciones que no corresponden, no es culpa de la Federación ni de los otros clubes la situación de Sport Boys”, señaló César Salinas, titular de la FBF a Fabol.

Como no hubo acuerdo se decidió abrir un cuarto intermedio hasta hoy en Santa Cruz.

“Dejamos puertas abiertas con posibilidades de llegar a un buen acuerdo”, expresó Paniagua, quien agregó que la FBF se apresuró en emitir un programa de partidos cuando faltaba dialogar con Fabol.

De acuerdo con la programación difundida anoche por la FBF, la jornada 17 continuará el lunes con Destroyers vs. Oriente, seguirá el miércoles con los cotejos Aurora vs. Nacional y Real Potosí vs. Bolívar, y se cerrará el jueves 28 con Always Ready vs. Wilstermann y San José contra Sport Boys.

