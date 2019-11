La APLP convoca al Premio Nacional de Periodismo 2019

La Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) convoca al Premio Nacional de Periodismo 2019, así como al Concurso de los mejores trabajos periodísticos en las categorías de: Prensa, Radio, Televisión, Fotografía, Caricatura y Periodismo Digital. Asimismo, otorgará las Medallas al Mérito Profesional de la institución a periodistas que hayan aportado significativamente en diversos ámbitos del quehacer periodístico.

La (APLP), fundada el 7 de diciembre de 1929, es una institución académica integrada por comunicadores sociales y periodistas profesionales, cuyos principios fundamentales son el respeto a las libertades de pensamiento y de prensa, la libre emisión de ideas y opiniones, a través de todos los medios de comunicación, precautelando que estas libertades no constituyan privilegios de minorías económicas, sociales o político partidistas. La APLP propugna también la vigencia permanente de la democracia y rechaza toda forma de opresión. Apoya el pluralismo ideológico al servicio de la paz, la justicia social y el respeto a los derechos humanos.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de su Resolución Nº 7, emitida el 7 de diciembre de 1988, la APLP PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2019.

REQUISITOS

a) Podrán postular periodistas bolivianos (as) con un mínimo de 25 años de ejercicio profesional, que radiquen en Bolivia o en el exterior. Asimismo, podrán hacerlo periodistas extranjeros (as) con residencia y actividad periodística en Bolivia, durante 25 años por lo menos.

b) Los (as) candidatos (as) deberán ser propuestos (as) por organizaciones profesionales de periodistas del país, instituciones académicas, centros culturales, científicos, tecnológicos, organizaciones empresariales, sindicales y por toda institución cuya representatividad esté legalmente reconocida en el país. Las postulaciones deben ser presentadas hasta las 18:00 horas del 3 de diciembre de 2019.

c) La actividad del candidato (a) propuesto (a) debe haber estado enmarcada en el respeto a la ética y haber contribuido a la vigencia de los derechos y libertades de expresión, información y opinión, así como al fortalecimiento de la democracia y no haber realizado labores de censura periodística. No debe haber sido sancionado por tribunal alguno, ni dentro ni fuera del país.

d) Las candidaturas deberán proponerse por escrito a la APLP adjuntando la hoja de vida documentada del (de la) postulante, con datos personales, estudios realizados, cargos desempeñados, obras escritas, premios, distinciones y toda documentación que respalde cualidades y méritos alcanzados.

e) Cumplido el plazo de presentación de las candidaturas se elaborará un acta de recepción de postulaciones, documento que deberá ser suscrito por tres miembros del Directorio de la APLP.

f) Un jurado especial, conformado por miembros del Tribunal de Honor de la APLP y los presidentes de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de la Asociación de Periodistas de La Paz, tendrá a su cargo la calificación de los postulantes. El fallo será inapelable, pudiéndose declarar el premio, desierto.

g) El jurado, a convocatoria del Directorio de la APLP, se reunirá para calificar a los postulantes, entre el 5 y 9 de diciembre de 2019.

h) El galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 2018 recibirá la distinción en acto solemne que se efectuará el 20 de diciembre del presente año, en homenaje al 90º aniversario de fundación de la APLP.

En la oportunidad, el premiado presentará un trabajo académico relacionado con la actividad periodística. Dicho trabajo pasará a propiedad de la APLP, la que podrá disponer su publicación.

i) El premio, que es indivisible, consistirá en una estatuilla.

II. MEDALLAS AL MÉRITO PROFESIONAL

La Asociación de Periodistas de La Paz otorgará las siguientes Medallas al Mérito Profesional 2019:

CATEGORÍAS

“Bautista Saavedra”, premio a la Defensa de los Intereses Públicos.

“Daniel Sánchez Bustamante”, premio a la Formación de Periodistas.

“Franz Tamayo”, premio a la Creación Intelectual.

“Huáscar Cajías Kauffman”, premio al Profesional Sobresaliente, de las nuevas generaciones de periodistas.

“Ana María Romero de Campero”, premio a la Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Humanos.

La APLP podrá tomar en cuenta postulaciones para dichas medallas, presentadas por instituciones del país hasta las 18:00 horas del 3 de diciembre de 2019.

III. PREMIOS A LOS MEJORES TRABAJOS PERIODÍSTICOS

REQUISITOS GENERALES

a) Podrán postular a premios específicos los mejores trabajos en las categorías de: Prensa, Radio, Televisión, Fotografía, Caricatura y Periodismo Digital, publicados y difundidos entre el 1º de noviembre de 2018 y el 15 de noviembre de 2019. El plazo de recepción de los respectivos trabajos fenecerá a las 18:00 horas del 3 de diciembre de 2019.

b) Los candidatos podrán postular por sí mismos o ser presentados por entidades periodísticas, por miembros de asociaciones departamentales de periodismo o por los directores de medios de comunicación social.

c) Para cada especialidad se conformarán jurados calificadores designados por el Directorio de la APLP.

d) Los trabajos de Prensa, Radio y Televisión, deben corresponder a los géneros de crónica o reportaje, siendo que para Radio y Televisión también podrán presentarse documentales de investigación.

e) Los trabajos de Fotografía y Caricatura serán valorados por sus cualidades estéticas y su mensaje.

f) Para la categoría de Periodismo Digital se considerarán los trabajos publicados en medios digitales formalmente establecidos, desde hace por lo menos un año.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN

Los trabajos presentados deberán reunir las siguientes características, por especialidad:

a) PRENSA

Los trabajos deberán ser acreditados con la presentación de su publicación, certificados por el director, jefe de redacción o el jefe inmediato del medio de comunicación en el que fueron difundidos.

b) RADIO

Los trabajos deberán presentarse en registros magnetofónicos o digitales, certificados por el director o jefe de prensa del medio, especificando la hora y fecha de su transmisión.

c) TELEVISIÓN

Los trabajos deberán presentarse en video, certificados por el director o editor del medio, especificando la hora y fecha de su transmisión.

DOCUMENTAL DE INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Los trabajos correspondientes a este género, en radio o televisión, deberán tener una duración máxima de 50 minutos y mínima de 18, y ser presentados, tratándose de radio en registros magnetofónicos o digitales, y de televisión en formato DVD, sin importar el soporte de su producción original. La hora y fecha de su difusión deberá estar certificada por el director, jefe de redacción o el jefe inmediato del medio en el que fue difundido.

d) FOTOGRAFÍA

Los trabajos que hubieran sido publicados en medios escritos, podrán ser presentados en forma digital (CD ROM, JPG, a 300 DPI de resolución) o en copias de 20 x 25 cm incluyendo recortes y certificación del director o jefe de redacción del medio correspondiente, incluyendo fecha de difusión.

e) CARICATURA

Las caricaturas podrán presentarse en recortes o en forma digital, con certificación del director o jefe de redacción del medio en que fueron publicadas, incluyendo la fecha de su difusión.

f) PERIODISMO DIGITAL

En esta categoría podrán participar periodistas que hayan publicado trabajos especialmente creados para ediciones on-line, de medios o ediciones exclusivamente digitales. También podrán participar nuevos medios digitales de forma corporativa a través de notas publicadas en su portal en este mismo periodo. Se valorará el uso de recursos multimedia (texto, imágenes y audio). Asimismo, se apreciará el uso de géneros periodísticos (crónica, reportajes, informe y entrevistas) en los formatos apropiados para la WEB. Se excluirán notas y publicaciones realizadas para ediciones impresas que hayan sido elevadas a la WEB de forma subalterna, así como publicaciones que no están incluidas en ediciones digitales formalmente establecidas, tales como blogs, foros o encuentros virtuales, ediciones informativas esporádicas, no periódicas o informales.

IV. DE LAS DISTINCIONES

Los premios para cada especialidad son indivisibles y consistirán en una plaqueta y diploma de honor. Serán otorgados en el acto de entrega del PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2019.

En el caso del trabajo premiado en la especialidad de televisión, el jurado podrá optar por otorgar también un diploma de mención especial al camarógrafo que hubiera participado en su realización.

Si en alguna de las categorías del concurso, los trabajos presentados no cumplieran las condiciones requeridas y señaladas en la presente convocatoria, la misma podrá ser declarada desierta.

Los trabajos premiados quedarán en propiedad de la APLP, la que podrá disponer su publicación o difusión, si así lo considerara conveniente.

Mayor información en la página WEB www.aplp.org.bo o en las oficinas de la APLP (Av. 6 de Agosto Nº 2577, Edificio “Las Dos Torres”, Piso T)