La Fiscalía investiga de oficio a Evo Morales por ‘sedición’ y ‘terrorismo’

Horas después de que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunciara el miércoles que un video involucra al expresidente Evo Morales en presuntas acciones sediciosas, la Fiscalía General del Estado ordenó de oficio una investigación.

En un memorándum dirigido al fiscal departamental Williams Alave, Juan Lanchipa instruyó a aquél “asumir en el día todas las acciones legales que correspondan para el procesamiento y juzgamiento de él o los presuntos autores materiales” del caso denunciado por Murillo.

En una conferencia de prensa, el Ministro de Gobierno presentó el miércoles un video en el que se atribuye una conversación telefónica a Morales con el dirigente Faustino Yucra Yarwi. Se trata de un video en el que se ve a éste sentado y en el audio se escucha decir al expresidente que hay que cercar el ingreso de alimentos a las ciudades. “Ése es Evo Morales, ése es el humilde campesino que su pueblo creyó en él. Ése es Evo Morales haciendo terrorismo”, protestó Murillo.

Horas después de la instrucción de Lanchipa, cifrada en FGE/JPL No. 220/2019, del 20 de noviembre de 2019, Alave informó al Juez de Turno de Instrucción Cautelar en los Penal de la ciudad de La Paz el “inicio de la investigación preliminar” del caso FIS: LPZ1914866, que, de “oficio”, denuncia a Morales, Yucra y “contra los que resultaren coautores, cómplices y encubridores” en los delitos de sedición (artículo 123 del Código Penal), terrorismo (artículo 133 del Código Penal modificado por la Ley 262).

Consultado en México sobre la denuncia de Murillo, Morales negó el extremo. “No conozco, no lo he visto todavía; no tengo nada que comentar; ayer (20 de noviembre) dijeron que yo estaba en Bolivia, una mentira; pienso que es otro montaje más como siempre hace el Gobierno”, respondió el exmandatario a un periodista de la agencia rusa Sputnik.

Murillo también anunció un juicio ante la Corte Penal Internacional contra Morales.

«Denuncio al gobierno de facto en Bolivia por crear un montaje con intención de hacerme un juicio internacional. Apelar a la manipulación judicial para encarcelar a líderes antiimperialistas, de izquierda y progresistas es algo que ya hicieron con Lula, Cristina y Correa”, respondió ayer vía Twitter el exmandatario.

Lanchipa, exfuncionario del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exdirector de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar), instruyó también a Alave “desplegar todos los esfuerzos necesarios para la obtención de los elementos de convicción” del caso, según el documento al que accedió La Razón. Además, ordenó la conformación de una comisión de fiscales de materia para la investigación de la denuncia de Murillo.

El Gobierno considera que Morales organiza y coordina todas las movilizaciones políticas en el país, que en los últimos días degeneraron en protestas reprimidas en un operativo militar-policial con un saldo trágico de nueve cocaleros fallecidos en Sacaba, el viernes, y otros ocho ciudadanos alteños, el miércoles en El Alto.

La Razón Digital / Rubén Atahuichi / La Paz