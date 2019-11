La política y Bolivia

Ola de opiniones, críticas y aplausos a los posibles candidatos en las nuevas elecciones, lo cual está perfecto, hace 2 meses, opinar algo en contra de quien estaba en el poder podía significar la cárcel para vos. No creo que debiera haber solo dos frentes (tampoco me muero si los hay, EEUU tiene una sólida democracia y son dos partidos únicos), odiaría que haya más de 4, es mi derecho pensar eso, ¿Por qué? Porque me da la gana.

También, creo que podés cambiar de opinión respecto a si querés ser o no candidato, recordemos que Carlos Mesa lo hizo y ganó las elecciones, (por si acaso nadie le ha agradecido a toda su militancia de haber luchado por la democracia y no por sus curules). Tengo miedo de aceptar las invitaciones que he recibido, porque me van a decir que usé el activismo para escalar en política, ¿no fue lo mismo cuando los activistas del #21F se unieron a CC o a demócratas en las elecciones anuladas? ¿No había acaso gente que aborrecía al gobernador pero luego lo defendía? Yo dije que jamás votaría por Mesa y adivinen por quién voté.

Una vez más, nuestra triste historia nos lleva a pensar en personas, no en ideas, dejemos que se postule el que le dé la gana y pueda, y veremos qué ideas tienen para presentar, pero analicemos de verdad, EXIJAMOS debates, presentaciones públicas del tema salud, educación y economía, si pensas que no deberían postularse pues también estás en tu derecho. Lo único: fuera muy triste, que el MAS gane sin fraude (tienen sus militantes), cambien la ley una vez más, vuelva Morales y ahí todos «los rostros visibles» de la lucha terminemos presos y en el exilio, es momento de reflexión y de aceptación.

La libertad la tenemos ahora y hay que cuidarla.