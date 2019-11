Michel Acosta será baja en Guabirá por una lesión

El volante uruguayo tiene un problema muscular y si el torneo comienza este fin de semana no llegará en condiciones para jugar

El volante uruguayo de Guabirá, Michel Acosta, no pudo recuperarse de la contractura en el gemelo izquierdo y si el torneo Clausura de la División Profesional se reanuda el fin de semana se perderá el compromiso ante Real Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, de la Villa Imperial.

Acosta, que se lesionó en la práctica del pasado viernes al saltar para pelear el balón, está mejor, pero aún siente molestias.

En las siguientes horas se le realizará una resonancia magnética que permitirá confirmar o descartar la contractura.

“Si el campeonato se reanuda el fin de semana de seguro no llego, lamentable porque tenía ansias de jugar”, afirmó el volante.

Otro que preocupa es el defensor central argentino Emir Faccioli, que ayer no se entrenó por una molestia, también en el gemelo izquierdo, aunque afirmó que su caso no es nada grave y si en la víspera no trabajó fue para no exponerse a una lesión mayor.