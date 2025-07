Cuatro países europeos se niegan a sumarse al plan de Trump de entregar armas a Kiev

Europa se enfrenta a una posible división después de que varios países estén en desacuerdo con el plan del presidente estadounidense.

Fuente: RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que su Administración había llegado a un acuerdo para que países europeos costeen el envío de armamento y equipos militares estadounidenses al régimen de Kiev. No obstante, no todos los países de Europa están de acuerdo con esta iniciativa, lo que supone un indicio de que el plan del mandatario estadounidense estaría generando división en la región.

Según Politico, Francia se niega a financiar las compras de armamento estadounidense para luego destinarlo a Ucrania, en un momento en que se esfuerza por desarrollar su propia industria de defensa con compras locales. Además, el Gobierno francés está luchando por aumentar su gasto en defensa, al tiempo que hace recortes presupuestarios para intentar frenar su creciente déficit.

De igual modo, de acuerdo con La Stampa, que cita fuentes del Gobierno de Italia, Roma no seguirá el ejemplo de Berlín y no se sumará a la iniciativa, ya que, por un lado, prácticamente no tiene oportunidades presupuestarias. Las fuentes esclarecieron que la única compra de armas a EE.UU. prevista para la próxima década es la de un lote de cazas F-35.

En este contexto, desde el Ministerio de Defensa italiano subrayaron que la posición de Roma no es distanciarse de Washington ni negarse a apoyar a Ucrania. Indicaron que Italia sigue enviando ayuda militar a Kiev, pero se trata de armas de producción propia y europea, como los sistemas de defensa antiaérea SAMP/T, de fabricación franco-italiana. «Aquí nunca se ha debatido la compra de armas estadounidenses», subrayaron.

La República Checa tampoco participará en el plan. El primer ministro Petr Fiala declaró este martes que el país se enfocará en otros métodos de brindar apoyo a Kiev. «La República Checa se centra en otros proyectos y maneras de ayudar a Ucrania, por ejemplo, a través de la iniciativa de [enviar] municiones. Por lo tanto, en este momento no consideramos unirnos a este proyecto», afirmó.

«Ambiente bélico»

Hungría también está entre las naciones que se oponen al plan. Su ministro de Exteriores, Peter Szijjarto, enfatizó el lunes que «nadie ha hecho tanto por la paz» como el presidente Donald Trump y que «si los líderes europeos y ucranianos no le hubieran obstaculizado en los últimos meses, estos esfuerzos de paz podrían haber tenido mucho más éxito». Sin embargo, si bien expresó esperanza de que los esfuerzos pacificadores de Washington continúen, aseguró que «el dinero, las armas y los soldados húngaros no irán a Ucrania».

En la misma línea, Szijjarto denunció que Bruselas propicia cada vez más el «ambiente bélico» y quiere arrastrar a la UE al conflicto ucraniano y hacer que los ciudadanos del bloque paguen por ello. «Las demandas de Ucrania son cada vez mayores, exigen cada vez más dinero y más armas, y es evidente que aquí en Bruselas quieren satisfacerlas», criticó, agregando que muchos políticos europeos suelen analizarlo todo desde la perspectiva de Kiev y «no están dispuestos a examinar» las consecuencias de tales decisiones desde la perspectiva del bloque.

El acuerdo anunciado por Trump consiste en «miles de millones de dólares» en equipo bélico que los países europeos le comprarían a EE.UU. y destinarían a la OTAN para ser distribuido rápidamente a los militares ucranianos.

En el Despacho Oval en la Casa Blanca, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, dijo que Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, así como Reino Unido, Países Bajos y Canadá, apoyan el plan y quieren participar en él. Asimismo, destacó la participación «en gran medida» de Alemania.

Por su parte, Rusia rechaza la continuación de las entregas de armas y equipos bélicos a Kiev, apuntando a que solamente prolongan el conflicto.

Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que la venta de armas estadounidenses para reforzar a las tropas ucranianas «es un negocio» que ya existía antes y ahora la única pregunta relevante es «quién paga» por estos suministros. «Por ahora vemos que los europeos muestran un ímpetu militarista absolutamente descabellado y proclaman su intención de gastar sumas incalculables en la compra de armas para seguir provocando la continuación de la guerra», lamentó el vocero.