Ministra niega que se vaya a perseguir a periodistas argentinos

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, negó una supuesta persecución a periodistas de nacionalidad argentina. Aseguró que los mismos tienen derecho para realizar su cobertura en el país.

La autoridad descartó esa posibilidad en referencia a supuestas denuncias de agresión a algunos periodistas argentinos que se encuentran en La Paz para realizar la cobertura de la coyuntura política y social.

“Dicen que están siendo perseguidos por las Fuerzas Armadas. Yo me he comunicado con el Ministro de Defensa y de Gobierno y pregunté ¿cómo es esto?, dice que están en un hotel encerrados, están yendo a pedir ayuda a su embajada, pero no hay nada de eso”, dijo.

Asimismo, sostuvo que las únicas denuncias que recibió fueron de personas de la resistencia civil, que indicaron que algunos periodistas extranjeros las agreden durante su cobertura.

“Los periodistas argentinos tienen todo el derecho para hacer coberturas, lo que sí hemos recibido son denuncias de población boliviana que ha recibido algún tipo de agresión por parte de algunos periodistas del extranjero”, refrendó.