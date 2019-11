Ola de renuncias entre autoridades del MAS

sábado, 09 de noviembre de 2019 · 16:02

Una ola de renuncias de autoridades del MAS se ha registrado este sábado, en medio de un motín policial nacional y de una alta convulsión social que exige la salida del presidente Evo Morales o la nueva convocatoria a elecciones generales.

El gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, dejó el cargo, según dijo, «para pacificar Potosí». «Estoy de acuerdo. No me voy a aferrar al cargo. Juan Carlos Cejas renuncia al cargo porque no voy a arriesgar a mi familia”, dijo la autoridad.

También en Potosí ha renunciado el alcalde de esa capital, Williams Cervantes, presionado por una multitud que le obligó a firmar su dimisión en una bandera.

¡Firma tu renuncia! Se escucha una voz que se dirige al alcalde Cervantes, mientras la multitud ciudadana arenga ¡qué renuncie!, ¡qué renuncie!, según un video del periodista Juan Orellana, reportado por ANF. A lo que la autoridad terminó poniendo la palabra «renuncio».

En Sucre, también ha renunciado el alcalde de la urbe, Iván Arciénega (MAS), con una escueta carta que dice: “Hago conocer mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde por una solución pacífica al conflicto que vive el país que se reestablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos de la gente por una Bolivia unida”.

Marcelo Eduardo Arze García, viceministro de Turismo, presentó la renuncia a su cargo a través de una carta enviada a la ministra de esa cartera, Wilma Alanoca. La misiva circuló en redes sociales, sin embargo Arze entrevistado en Bolivisión conformó que había dimitido.