Partidos van por alianzas o nuevos candidatos para comicios en 2020

Viendo la luz al final del túnel, representantes de siete de las nueve fuerzas políticas que compitieron en los anteriores comicios -anulados por fraude- confirmaron sus intenciones de volver a participar en las nuevas elecciones generales, cuya convocatoria se hizo posible, tras la promulgación de la ley excepcional para nuevas elecciones generales en 2020.

Este es el caso de Comunidad Ciudadana (CC), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Unión Cívica Solidaridad (UCS), Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Frente Para la Victoria (FPV), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Aunque los caminos serán diferentes. El MAS, CC y Pan-Bol anticipan que van solos. Carlos Mesa, de CC, fue el primero en ratificar su intención de participar durante una conferencia en la que recordó que fueron los más afectados con el fraude, porque se les quitó la posibilidad de ir a una segunda vuelta.

El MAS también garantiza su participación, pero con una reorganización interna previa. Henrry Cabrera, diputado del MAS, asegura que están trabajando a través de reuniones de distritos, sindicatos interculturales y obreros.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Ruth Nina, excandidata por Pan-Bol, también afirma que van solos, porque no están “ni con la izquierda ni la derecha”, y pone de ejemplo que después de las elecciones, y durante las protestas, no fueron “tras Mesa ni el MAS”.

En contrapartida, PDC, MNR y UCS anticipan que ya iniciaron conversaciones con miras a lograr alianzas. Luis Ayllón, delegado del PDC, fue explícito al señalar que analizan si irán solos o a través de un frente conformado por varios partidos. “Somos la tercera fuerza en el país, nos da derecho para acercarnos a otros partidos”, dijo.

Jhonny Fernández, jefe de UCS, señaló que aguardan la convocatoria oficial, pero que ya se encuentran en “diálogos con varios frentes políticos que tienen personería y liderazgos regionales”.

En el MNR, Eduardo Siles, jefe nacional, adelantó que en diciembre se reunirán para definir si van solos o en alianza. Descartó que Virginio Lema sea nuevamente su candidato, tomando en cuenta que obtuvo un 0,6% de votos, es decir, menos del 3% para mantener la personería jurídica.

René Rodríguez, delegado del FPV, confirmó que retornan a la carrera por el sillón presidencial, aunque no precisó si buscarán alianzas o irán solos. “Estamos conversando con potenciales candidatos”, dijo.

Félix Patzi, excandidato a presidente por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), no confirmó su participación, dijo que esperan la convocatoria electoral para tomar decisiones. “No estamos en condiciones de afirmar algo”, dijo.

Demócratas y la transición

Vladimir Peña, exjefe de campaña de BDN, la alianza de la que los Demócratas forman parte, explicó que su prioridad en estos momentos es respaldar la gestión de Jeanine Áñez, presidenta en transición, y las tareas que tiene.

“Nuestra compañera, que es presidenta en transición, se planteó dos tareas fundamentales: pacificar el país y llevar adelante elecciones transparentes. Estamos trabajando para eso”, dijo.

Peña añadió que una vez que se logren esos objetivos, definirán sobre su participación y sobre potenciales candidatos.

Camacho y Pumari

Luis Fernando Camacho, presidente del Comité pro Santa Cruz, y Marco Pumari, presidente del Comité Cívico Potosinista, se abrieron a la posibilidad de participar como dupla en las próximas elecciones, en una entrevista con CNN el sábado por la noche.

“Todavía no lo hemos decidido, no digo sí ni no. Claro que lo hemos discutido en base a lo que nos proponen los sectores para apoyarnos, pero es una decisión que aún no está tomada”, dijo Camacho.

En caso de entrar a la pugna electoral, el cívico cruceño dijo que le gustaría que fuera con Pumari. “Si decidimos ir a un proceso eleccionario, con la aprobación de las instituciones, estoy convencido de que Marco sería una persona que realmente refleje el sentimiento de un pueblo golpeado por muchos años y que es hora de que se sienta representado”, afirmó.

Pumari también dijo que en más de una ocasión los sectores movilizados los alentaron a participar de las nuevas elecciones. “Pudimos conocer la inquietud de estos sectores, de sus dirigentes y de la población que nos mandó un mensaje de que esperan la renovación de la política nacional”, dijo.

Habrá nuevas propuestas

Para el politólogo Wim Kamerbeek Romero este nuevo proceso traerá también nuevos elementos discursivos; tal es el caso del conservadurismo religioso, que representó Chi Hyun Chung, y que combina lo religioso con el libre mercado.

“Es un tema central, dado que Luis Fernando Camacho y la presidenta Jeanine Áñez recurrieron mucho a estos elementos: desde la ‘carta’ de Camacho, los cabildos con temáticas cristianas en la escenografía y la Biblia y la cruz en la posesión de Áñez”, indicó.

Kamerbeek se refiere también al papel político que adquirieron militares y policías, decisivos en la renuncia de Morales, y de los militantes del MAS, que con violencia de por medio pidieron su retorno. Estos enfrentamientos serán parte del debate en campaña.

Añadió que estarán en agenda demandas sectoriales: federalismo, litio, demandas de la Policía y del sector médico, entre otros.

En las pasadas elecciones cinco de los nueve partidos estuvieron a punto de perder su sigla.

LO DICHO

EN EL MAS

Henrry Cabrera, diputado del MAS, negó que Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero, y Adriana Salvatierra, senadora, sean el nuevo binomio, tal como se especula en redes sociales. Dijo que eso lo definirán las bases.

EN PDC

Luis Ayllón, delegado de partido, rechazó que el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga esté en tratativas para candidatear a través de su sigla. También dijo que Chi Hyun Chung, que logró el 8,7% en la pasada elección, es solo un ‘posible’ candidato.

SALVADOS DE PERDER LA SIGLA

De las nueve fuerzas políticas avaladas ante el TSE, cinco estuvieron a punto de perder la sigla, ya que obtuvieron menos del 3% de la votación, pero la salvaron tras la anulación de los comicios. Se trata del MTS (1,2%), MNR (0,6%), Pan-Bol (0,6%), UCS (0,4%) y FPV (0,3%).

EL DEBER / Rafael Veliz