Patzi dice que los candidatos que conflictúan la situación deberían analizar su participación en los comicios

miércoles, 13 de noviembre de 2019 · 12:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, señaló que los candidatos que conflictúan la situación deberían analizar su participación en las nuevas elecciones. Particularmente, mencionó a Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana.

«Aquello que polariza, que lleva a la conflictividad hay que abandonar. Si mi persona conflictúa para qué voy a presentarme, igual diría a los políticos, a Carlos Mesa, a todos, si la presencia genera conflictividad hay que dejarla por pacificar el país», expresó.

La autoridad pidió también a los candidatos en general evitar dar declaraciones sobre la situación, por lo menos mientras no haya la convocatoria a los nuevos comicios. «Pido a los candidatos no tensionar a la población que está queriendo transitar a la pacificación, es muy importante que los políticos retiren sus palabras y no hagan más fuego de esta conflictividad», señaló.

Patzi pidió a los sectores de las provincias tener paciencia para que se tenga una convivencia pacífica. Solicitó a las nuevas autoridades y los movilizados respetar los símbolos patrios como la whipala.

«A las autoridades entrantes quiero pedirles que respetaremos nuestra Constitución, eso no significa que en ningún momento se debe cambiar nuestros símbolos, despreciarlos, ellos están establecidos en la Constitución, desde el escudo, la escarapela, la flor de patujú y la whipala, entre otros, representan a los que formamos parte de Bolivia y a la población, no usemos nuestros símbolos como un mecanismo para enfrentarnos, si usamos los símbolos para enfrentarnos también les faltamos al respeto», manifestó.