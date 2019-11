Policía levanta el bloqueo en Tiquipaya

Desde hace una semana que grupos afines al Movimiento Al Socialismo han cortado la ruta que conecta a los Valles con la capital cruceña. Los productores denuncian que han sufrido grandes pérdidas por esta manifestación

Pasadas las 11:30 de este martes un gran número de agentes de la Policía levantó el bloqueo que desde hace días persistía en la localidad de Tiquipaya, ruta antigua que conecta a Santa Cruz con Cochabamba.

Tras levantar la medida de presión, el contingente partió hacia Petacas donde aplicarán el mismo operativo.

El asambleísta por los valles cruceños, Reinaldo Seas, en contacto con EL DEBER Radio pidió a las personas que se encuentran bloqueando que depongan esta medida de presión y que sus demandas sean elevadas a otros escenarios.

“No nos perjudiquemos entre gente trabajadora, no es la medida, no es lo aconsejable. Los Valles son un ejemplo en la región, gente de trabajo de bien y queremos seguir siendo eso”, declaró.

El operativo en Tiquipaya contó con aproximadamente 200 policías, además de fiscales y miembros de la Octava División del Ejército y de la UTOP.

“Vamos a Petacas, ese es otro punto complicado porque está en medio de las serranías, en plena orilla del río, situación que impide que los transportistas y los productores de alimentos puedan desviarlo”, agregó.

La ruta a los Valles Cruceños se encontraba bloqueada por un grupo de seguidores del MAS que acatan las movilizaciones convocadas exigiendo la renuncia de la presidenta transitoria de Jeanine Áñez y el regreso de Evo Morales para continuar con su gestión hasta el 22 de enero de 2020.