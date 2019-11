Policías activos al Comandante: «¿de qué lado está, del lado del pueblo o del presidente Evo?»

Oficiales y efectivos de base de la Policía Boliviana se manifestaron en el anonimato para asegurar que están con la población y para cuestionar al comandante Vladimir Calderón por su “alineación” hacia el Gobierno.

“General Calderón, por una institución digna, tome buenas decisiones. Si usted no quiere apoyar a la sociedad, deje que la tropa apoye a su pueblo. Sus decisiones quedarán grabadas y estarán reflejadas en el repudio de todo el país”, le escribieron en las últimas horas los policías al jefe de la institución del orden.

Esta vez los efectivos optaron por enviar su mensaje en diapositivas con el escudo de la Policía y no en un comunicado. En ellos le piden al comandante que respete a su tropa y recuerdan quiénes son los comandantes anteriores que en lugar de servir a la población se pusieron a disposición del presidente Evo Morales.

“Antes era un honor ser comandante general, ya que era el más destacado de todos los años (de carrera). Ahora, como el Gobierno manosea la institución ya no es requisito egresar de la Academia Nacional de Policías (Anapol)”, señala otra de las diapositivas enviadas a los medios por policías en servicio activo.

Mencionan que los generales Víctor Maldonado, Édgar Téllez, Óscar Nina, Alberto Aracena, Abel de la Barra y Faustino Mendoza “se vendieron” al Gobierno y al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Este manifiesto de los efectivos activos surgió después de dos días de haber recibido en sus cuentas 3.000 bolivianos abonados por el Gobierno. El depósito fue denominado “bono lealtad” ante un posible amotinamiento. No obstante, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó la bonificación y dijo que se trata de una “complementación alimenticia” por el esfuerzo que realizan estas semanas.

“Nosotros no hemos pedido dinero, no hemos pedido ningún bono. Nosotros no queremos hacer daño a la gente porque tenemos familia que está en peligro. Quiero que la gente entienda que cumplimos órdenes de arriba”, señaló un coronel de la Policía.

Un suboficial que está acuartelado hace dos semanas expresó su molestia contra el comandante. “Yo le quiero preguntar a mi general de qué lado está, del lado del pueblo, de su tropa o al lado del presidente Evo. ¿Por qué nos pone como carne de cañón?”, cuestionó el efectivo.

En estas semanas de conflicto en el país la población en general criticó la inacción de los uniformados en diferentes urgencias que se vivieron. Sin ir lejos, ayer en Quillacollo, Cochabamba, no había un solo policía mientras personas opositoras al Gobierno retenían y humillaban a la alcaldesa Patricia Arce.

La noche del martes, en el centro de La Paz los efectivos resguardaron a un grupo de ayllus que defiende a Morales mientras ellos se enfrentaban contra médicos y universitarios. El 30 de agosto, los policías tardaron seis horas en actuar durante un enfrentamiento en Montero, Santa Cruz, que dejó dos muertos por bala. “Estamos con la gente, aunque no nos crean y nos insulten”, expresó un capitán.

Las reivindicaciones

Los policías piden que el servicio de identificación personal regrese a la Policía, demandan una jubilación al 100% al igual que los miembros de las Fuerzas Armadas. También critican que la Unidad de Seguridad de Dignatarios haya pasado a ser administrada por militares. Cabildo El lunes, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, planteó a los efectivos policiales hacer realidad todos los pedidos que tienen.

Página Siete / Daniela Romero / La Paz