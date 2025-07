¿Por qué tantos chinos se están ahogando en deudas?

Algunos contemplan el suicidio. Otros se jactan de su locura como influencers

El auge de una clase media propietaria y emprendedora en China ha transformado sus ciudades este siglo. Ha impulsado el consumo en la segunda economía más grande del mundo. En mayo, las ventas minoristas crecieron un 6,4% interanual, el ritmo más rápido desde diciembre de 2023, impulsadas por los subsidios estatales destinados a reavivar el entusiasmo de los consumidores. El régimen incluso ha promovido cautelosamente el crédito en los últimos años. Pero todo esto ha generado nuevos riesgos. Junto con las calles congestionadas, los restaurantes deslumbrantes y los enormes centros comerciales, se ha producido un cambio masivo e invisible, no menos trascendental: el aumento vertiginoso de la deuda de los hogares.

Como proporción del PIB de China, la deuda de los hogares ha aumentado de menos del 11% en 2006 a más del 60% en la actualidad, cerca de los niveles de los países ricos. Entre los prestamistas se incluyen bancos estatales y plataformas tecnológicas. Entre 25 y 34 millones de personas podrían estar actualmente en mora, según la consultora de investigación Gavekal Dragonomics. Si se suman los que solo están atrasados ​​en el pago de sus cuotas, el total podría situarse entre 61 y 83 millones, o entre el 5 % y el 7 % de la población total de 15 años o más. En ambas categorías, estas cifras duplican las de hace cinco años, según la empresa. En un contexto de alto desempleo juvenil y una caída del mercado inmobiliario, la situación probablemente solo empeorará.

Lidiar con la deuda personal sigue siendo vergonzoso y desconocido en China. Pero el gobierno lucha por ayudar. Ya está ocupado abordando la deuda en todo el sistema: la deuda de los gobiernos locales sigue siendo dolorosamente alta, y la deuda corporativa, incómodamente alta. La deuda de los hogares es un motivo más de preocupación. No representa una amenaza inminente para la estabilidad financiera. Pero pesa cada vez más en la mente de la clase media, inhibiendo su gasto y socavando la creencia en una prosperidad cada vez mayor que el Partido Comunista considera crucial para su control del poder.

Los hogares chinos cuentan con un colchón: en general, sus ahorros en relación con la renta disponible fueron de casi el 32 % en 2023, según el banco JPMorgan. Esta cifra es mucho mayor que la tasa inferior al 3 % en Estados Unidos durante el período previo a la crisis financiera mundial de 2007. Pero en los años de auge, el dinero prestado para la vivienda parecía una apuesta segura, especialmente porque los empleos eran abundantes y seguros. La gente se acostumbró a gastar dinero desmedidamente de grandes prestamistas en línea como Alipay y WeBank. Otros pidieron préstamos para invertir en negocios familiares. Luego llegaron los confinamientos por la pandemia en 2020 y el inicio del desplome inmobiliario al año siguiente. Sea cual sea el origen, los problemas de deuda y las interacciones con cuigou, o “perros de presión” (es decir, cobradores agresivos), han sido el resultado para muchos.

Empecemos por la propiedad. Los préstamos para vivienda representaron el 65% de los préstamos a hogares el año pasado (excluyendo los préstamos para fines comerciales). La mayoría de los préstamos hipotecarios son otorgados por bancos estatales, que deben ser cuidadosos con la forma en que recuperan su dinero de quienes no pueden pagar. El número de propiedades residenciales embargadas que se subastaron el año pasado fue de 366.000, un poco más que las 364.000 de 2023, según China Index Academy, una firma de investigación privada. El número de personas que no pagan sus hipotecas podría estar creciendo mucho más rápido. Los reguladores se muestran cautelosos ante las ejecuciones hipotecarias agresivas que afectan a las viviendas principales de las personas: les preocupa que provoquen protestas públicas. Los bancos podrían estar considerando otro problema. En el mercado deprimido actual, subastar una propiedad podría no permitir recuperar la hipoteca. Los prestamistas en línea, que ofrecen una proporción más modesta de hipotecas, pueden ser mucho más estrictos a la hora de recuperar el dinero.

Los derrochadores son otro grupo en apuros. Lily, una millennial de Shanghái, se vio envuelta en problemas de deuda cuando su empleador, una empresa de software, dejó de pagarle el sueldo debido a sus propias dificultades de liquidez. Debía 30.000 yuanes a prestamistas en línea. Para solucionarlo, está incursionando en la “propiedad intelectual de la deuda”, cuando las personas convierten las historias de ruina en una forma de generar ingresos como influencers en línea. Describe sus dificultades como deudora en videos cortos en sus redes sociales, pero no ha alcanzado el éxito. Algunos de los más populares tienen cientos de miles de seguidores. “Hay quienes incluso compiten: ¡Ay, tengo una deuda de 10 millones, tengo una deuda de 100 millones!”, dice.

Ahora, pensemos en la deuda de inversión. En Hangzhou, la Sra. Bai dirigía un exitoso negocio educativo y solicitó préstamos personales de millones de yuanes para invertir en él. Muchos chinos piden préstamos para impulsar empresas familiares y los prestamistas a menudo exigen garantías personales, lo que pone en riesgo a los hogares si las empresas fracasan. En su apogeo, su organización organizaba clases de refuerzo para entre 50.000 y 60.000 estudiantes en unos 30 centros de tutoría, generando unos ingresos anuales de entre 100 y 200 millones de yuanes (entre 14 y 28 millones de dólares). Luego llegó la COVID-19 y la represión política contra quienes hacían refuerzos. Tuvo que vender su casa y su coche para pagar la deuda.

Sin embargo, tratar con los bancos fue lo fácil. Durante la pandemia, el gobierno les instó a ser comprensivos con los deudores cuyos negocios se habían visto afectados; aceptaron condonarles decenas de miles de yuanes en intereses. Lo difícil fue lidiar con la presión de los prestamistas online a quienes les había pedido dinero prestado para uso personal. Llamaban repetidamente a la Sra. Bai, a sus amigos y a sus familiares, a menudo desde teléfonos diferentes para que no los bloquearan. Está especialmente enfadada por el acoso de sus padres. “En China”, dice, “normalmente no les contamos las malas noticias a nuestros padres, así que se vieron muy afectados”. La Sra. Bai se deprimió y pensó en suicidarse. Su esposo se divorció de ella.

Las regulaciones relacionadas con la industria de cobro de deudas son nuevas y se aplican de forma irregular en China. En lugar de ayudar a la Sra. Bai, un tribunal la incluyó en una lista negra de “crédito social”, lo que significa que ya no podría volar, usar trenes de alta velocidad ni alojarse en hoteles de lujo.

Entonces, ¿dónde pueden encontrar alivio los deudores? Los grupos de apoyo para ellos han ido en aumento en línea. Jiaqi Guo, de la Universidad de Turku en Finlandia, ha estado estudiando uno de ellos, llamado Alianza de Deudores, en Douban, una red social. Fundada en 2019, ahora cuenta con más de 60.000 miembros. El Dr. Guo afirma que los usuarios a menudo hablan de shesi, que significa “muerte social”. Se refiere a la destrucción de relaciones causada por el “bombardeo de contactos”, como se describen las llamadas telefónicas de los cobradores de deudas.

A medida que aumenta su número, el gobierno ha intentado mostrar un mínimo de empatía con la difícil situación de los deudores. El año pasado, prohibió a las agencias de cobro de deudas amenazar con violencia, usar lenguaje abusivo o llamar a la gente en horarios antisociales. También recordó a los prestamistas que protegieran la información personal (presumiblemente, lo que significaba que dejaran de usar indebidamente los datos de contacto). Sin embargo, las regulaciones de privacidad de datos se aplican con poca rigurosidad en China. Las quejas presentadas en el foro de deudores sugieren pocos cambios en el comportamiento amenazante e intrusivo de las agencias de cobro.

Una reforma que podría ser útil es la introducción de una ley de quiebra personal, similar a la que se encuentra en los países ricos, para proteger a los deudores de reclamaciones que los dejarían en la indigencia total. La falta de dicha legislación ha impulsado el crecimiento de prestamistas usureros en línea que ofrecen créditos con altos intereses a morosos desesperados. En 2021, Shenzhen se convirtió en la primera ciudad en introducir una ley de quiebra para particulares. Sin embargo, se ha utilizado con cautela. A finales de septiembre de 2024, más de 2700 personas habían solicitado protección por quiebra bajo esta ley, pero los tribunales solo habían aceptado alrededor del 10% de sus casos. Algunos otros lugares también han estado llevando a cabo ensayos de esquemas similares. Pero el gobierno no parece tener prisa: los acreedores suelen ser grandes empresas estatales. A las autoridades les preocupa que una ley nacional pueda indicar tolerancia al gasto imprudente o la inversión especulativa.