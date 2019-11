#QuitoVelascoSa berEstar

¿Qué debemos hacer con nuestras mascotas cuando recibimos invitados en casa?

Nadie está obligado a tener que soportar las mascotas de los demás. Por esta razón nunca deberíamos imponer nuestros animales de compañía a gente que no se vaya a sentir a gusto con su presencia.

No basta con decir la tan utilizada frase de “el perro no hace nada”.Si nos atenemos al protocolo, cuando se recibe en casa no es correcto imponer nuestro perro o gato a las visitas. Ni siquiera en esas ocasiones tan frecuentes en las que los invitados dicen que no les molesta. Lo adecuado es mantener siempre las mascotas en otro lugar de la casa hasta que se vayan los invitados.

Cuando se va de visita, aunque pensemos que nuestro animalito va a ser bien recibido, tampoco es correcto imponer nuestra mascota a los anfitriones ni al resto de invitados.

Por supuesto estas normas no deben tenerse en cuenta cuando se trata de familiares y amigos íntimos que sabemos con total seguridad que van a estar felices de compartir con nuestras mascotas.

Ismael Quintana

Fuente: Quito Velasco