Racistas y golpistas ahora dicen ser pacifistas, el pueblo no puede tolerar este doble dis…

Racistas y golpistas ahora dicen ser pacifistas, el pueblo no puede tolerar este doble discurso. Convoco a los bolivian@s a profundas reflexiones sobre el pasado y presente, para no olvidar a nuestros muertos, no abandonar a los heridos y detenidos, hasta recuperar la democracia.





Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma

